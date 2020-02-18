最新失業率升至3.4%　創三年來新高　總就業人數跌1.46萬人

政府統計處今日（18日）公布最新的失業率，於2019年11月至2020年1月再度上升0.1個百分點至3.4%，為三年來的新高。此外，就業不足率則保持不變於1.2%。

與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的就業情況嚴峻。（資料圖片）

建造業失業率創6年新高

政府統計處公布最新的失業率，由去年10月至12月期間的3.3%，升至去年11月至今年1月的3.4%，為超過3年來的高位。期內總就業人數由3,817,800人減至3,803,200人，減少約14,600人。失業人數（不經季節性調整）期內由124,000人，下跌至122,300人，減少約1,700人。

當中進出口貿易及批發業有相對明顯的上升，而與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業等行業合計的失業率維持在5.2%，同樣為超過3年來的高位；同時，建造業的失業率進一步上升至5.7%，為接近六年來的最高水平。

就業不足率則維持於1.2%。

羅致光：短期內將承受更大壓力

勞工及福利局局長羅致光指，新型冠狀病毒疫情的威脅對多項經濟活動構成嚴重干擾，尤其是與消費及旅遊相關行業，預計勞工市場在短期內將承受更大壓力。政府會密切留意有關發展。此外，勞工處會繼續接收及發布來自不同行業僱主的職位空缺資料，這些空缺適合不同學歷及工作經驗的求職人士。求職人士可繼續使用勞工處的網上平台獲取就業資訊。