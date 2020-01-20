12月失業率上升至3.3%　消費旅遊相關行業失業率5.2%三年最高

反對修訂《逃犯條例》示威超過半年。政府統計處今（20日）發表最新勞動人口統計數字，本港2019年10月至12月期間，失業率為3.3%，較8月至10月的3.2%，上升0.1個百分點。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.2%的水平。勞工及福利局局長羅致光表示，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的業務仍然低迷，行業合計的失業率維持在5.2%，是三年以來的高位。

統計處數據顯示，經季節性調整的失業率由2019年9月至11月的3.2%上升至10月至12月的3.3%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.2%的水平。失業人數由去年9月至11月的125,400下跌至124,000人，失業人數則為47,400,與去年9月至11月數字相若。

12月25日，晚上11點多，警方在旺角多輪驅散。（曾梓洋攝）

勞工及福利局局長羅致光表示，由於經濟情況仍然疲弱，令勞工市場進一步放緩。經季節性調整的失業率在2019年10月至12月上升0.1個百分點至3.3%，就業不足率則維持於1.2%。總就業人數的按年跌幅進一步擴大。

羅致光指，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的業務仍然低迷。這些行業合計的失業率維持在5.2%，是三年以來的高位。（資料圖片）

他指，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的業務仍然低迷。這些行業合計的失業率維持在5.2%，是三年以來的高位；就業不足率較上一個期間顯著上升，當中從事餐飲服務活動的人士的就業不足率的升幅尤為明顯，就業人數繼續錄得急劇的按年跌幅。

同時，建造業，即從事樓房裝飾、修葺及保養的人士，失業率較上一個期間明顯惡化。

羅致光表示，政府會密切留意勞工市場的發展。（資料圖片）

羅致光：勞工處會繼續透過多平台提供全面免費的就業服務

羅致光表示，勞工處會繼續透過其就業中心、行業性招聘中心和網上平台等，提供全面及免費的就業服務，以及為就業方面有特別需要或困難的求職者（如青少年、中高齡人士及殘疾人士）推行多項特別就業計劃，以提升他們的就業能力。另一方面，僱員再培訓局亦正推行「特別・愛增值」計劃，支援失業或就業不足人士提升技能。

在大型招聘會方面，勞工處將於3月3日及4日在屯門大會堂舉行「屯門招聘會」，約有40個僱主參與。勞工處亦會於3月18日及19日在麥花臣室內場館舉辦「安老及復康服務業招聘博覽」。此外，勞工處會定期在行業性招聘中心及分布全港各區的就業中心舉辦行業或地區為本的招聘會。