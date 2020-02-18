【武漢肺炎】專家建議戲院、卡啦OK關閉2至4周　門診做快速測試

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，中大醫學院於本港出現首宗武漢肺炎個案後，在網上訪問了逾1000名市民對是次疫情的看法。調查結果發現，市民難避免社交活動及乘搭公共交通工具。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安建議，政府可考慮進一步暫停公共服務或關閉商場，而戲院及卡啦OK場所應暫時關閉2至4星期，減低市民聚集及交叉感染機會。 中大醫學院內科及藥物治療學系系主任及呼吸系統學講座教授許樹昌建議，醫管局可提供快速測試劑提供予普通科門診，讓市民更方便地接受測試，家庭科醫生則可留意病人是否有持續發燒，並考慮為病人抽血，檢查他們的淋巴細胞及白血球是否偏低，因這些均是病毒性肺炎的高危因素。

研究團隊發現九成個案均有在病發後堵截延誤的情況，平均由首次病發到接受隔離的日數為6.5日。（盧翊銘攝）

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院於本港出現首宗武漢肺炎個案後，即1月24日至2月5日，在網上訪問了1168名市民對是次疫情的風險感知及心理行為反應。

9成受訪市民避去內地 逾六成人仍會搭公共交通工具

調查結果顯示，約九成受訪者加強了個人衞生，例如戴口罩、潔手等，並避免前往內地。然而，保持社交距離的措施則較難實踐，僅三成多市民有避免乘坐公共交通工具；約一半市民有避免進行社交活動。郭健安說，港人在疫症前每日社區接觸12.5人，「如果減至1至2個人，其實就減低到好多風險」，他坦言現時的情況不是太理想，仍然有大量市民外出用膳。

醫生：本港未有社區爆發

郭健安稱，以香港首56宗個案為例，基本傳播系數為0.319，數字少於1即每名感染者造成少於一次感染，未算出現社區爆發，證明政府減少人流政府「某程度上有效，但仍然有改善空間」。他又指出，本地個案感染源頭不明的個案比例算高，政府需考慮進一步暫停公共服務或關閉商場等，而戲院及卡啦OK場所則應暫時關閉2至4星期，減低市民聚集及交叉感染機會。「其實疫情一路拖幾個月，對娛樂場所生意損失仲大，暫時關閉幾星期，疫情下跌反而可以重新開業。」他建議政府主動與相關公司協商。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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團隊分析了本港首56宗確診個案，發現九成個案均有在病發後堵截延誤的情況，由首次發病到接受隔離平均日數為約6.5日，當中本地個案的平均日數為7.62日。另外，大部分個案於確診前都有求醫多於一次，中位數為3次。許樹昌說，新型冠狀病毒的感染力比沙士病毒更強，是次疫情患者的病毒量於發病後2至3天已達高峰，即早期感染力極強，容易在家庭群組傳播。

許樹昌：病人持續發燒應檢查淋巴細胞及白血球

郭健安稱，大眾對新型冠狀病毒的認知不高，而患者初期病徵較輕微，病發後多番求診方能被確診及隔離。他認為私家醫生應多下工夫，詳細詢問患者的徵狀、密切接觸者、近期社交活動等。許樹昌建議，醫管局可提供快速測試提供予普通科門診，讓市民能更方便地接受測試。家庭科醫生則可留意病人是否有持續發燒，並考慮為病人抽血，檢查他們的淋巴細胞及白血球是否偏低，因這些均是病毒性肺炎的高危因素。