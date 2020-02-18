【武漢肺炎】中大調查指98%市民對疫情感焦慮近臨界點

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院於本港出現首宗武漢肺炎個案後，在網上訪問了逾1000名市民對是次疫情的風險感知及心理行為反應。調查發現大部份市民對疫情高度戒備，但不少人承認較難保持社交距離。 研究團隊分析了本港首56宗確診個案，發現九成個案均有在病發後堵截延誤，由首次病發到接受隔離需時6.5日。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安稱，患者初期病徵較輕微，常經多番求診方能被確診及隔離，增加他們傳染緊密接觸者的風險。 中大醫學院內科及藥物治療學系系主任及呼吸系統學講座教授許樹昌說，是次疫情患者的病毒量於發病後2至3天已達高峰，即早期感染力極強，容易在家庭群組傳播。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院於本港出現首宗武漢肺炎個案後，即1月24日至2月5日，在網上訪問了1168名市民對是次疫情的風險感知及心理行為反應。

調查結果顯示，市民對疫情風險感知屬高水平，88%受訪者自覺很很大機會受感染；98%受訪者認為新型冠狀病毒可致嚴重症狀。98%受訪者對疫情表示焦慮，平均焦慮指數為8.82分，屬「達臨界點」水平。

研究團隊分析了本港首56宗確診個案，發現九成個案均有在病發後搗截延誤的情況，平均由首次病發到接受隔離的日數為6.5日。（盧翊銘攝）

接近全部受訪者都會留意疫情的最新發展，當中八成會主動尋找有關資訊，譬如確診人數或受感染後的處理方法。 逾八成人認為來自醫生的資訊最可靠，其次是新聞廣播。

預防措施方面，約九成受訪者加強了個人衞生，例如戴口罩、潔手等，並避免前往內地。然而，保持社交距離的措施如避免乘坐交通工具、避免外出及進行社交活動則較難實踐，有三成多至八成多的受訪者能做到。

確診個案平均求診3次

研究團隊亦分析了本港首56宗確診個案，發現九成個案均有在病發後搗截延誤的情況，由首次發病到接受隔離平均日數為約6.5日，當中本地個案的平均日數為7.62日，最嚴重的個案延誤了14日。另外，大部分個案於確診前都有求醫多於一次，中位數為3次。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安稱，感染新型肺炎初期病徵較輕微，患者病發後多番求診方能被確診及隔離，增加了他們傳染緊密接觸者的風險。倘有更多感染源頭不明的個案，政府或需考慮進一步暫停公共服務或關閉商場等，減低交叉感染機會。

中大醫學院內科及藥物治療學系系主任及呼吸系統學講座教授許樹昌說，新型冠狀病毒的感染力比沙士病毒更強，是次疫情患者的病毒量於發病後2至3天已達高峰，即早期感染力極強，容易在家庭群組傳播。