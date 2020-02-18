【武漢肺炎】「明星飯局」成員家中菲傭確診　上周日到大會堂聚會

本港至今累計61宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。最新確診的病人是一名32歲菲籍外傭，她的僱主是第52宗確診個案，曾出席年初二在北角明星海鮮酒家的29人開年聚餐。衞生署稱外傭本身無參加該聚會，料屬在家傳播。 署方又指，病人最早於2月2日已發病，吃藥後以後已康復，發病期間、上周日（9日）曾到過大會堂與十多名朋友聚會，至僱主2月13日確診後才獲安排入院。病人的首次病毒檢測呈陰性，但由於肺部「有花」，至昨日（17日）再為其覆檢，化驗結果對新型病毒呈陽性，是本港首宗「陰轉陽」確診個案。

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菲傭無出席「明星飯局」

最新確診的第61宗個案，病人是一名32歲菲傭，她的僱主是第52宗個案，曾出席北角明星酒樓29人的家族聚餐，在席的人有6人確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，這位外傭本身無參加該聚會。

32歲女病人最早於2月2日有病徵，出現咳嗽及發燒，進食藥物後自覺已康復，因此於發病期內、2月9日曾與十多位朋友到大會堂外聚會約一個小時，當時他們無進食，全部人有戴口罩，署方正追查其朋友有無病徵。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（張浩維攝）

本港首宗「陰轉陽」確診 或涉樣本病毒量問題

由於其僱主、第52宗個案於2月13日確診，外傭亦於2月14日凌晨獲安排入住東區醫院做檢查，她的首次病毒檢測呈陰性。但由於肺片有陰影，至2月15日再接受電腦掃描發現肺部仍有感染，昨日再取上呼吸道樣本化驗，結果對新型病毒呈陽性，是本港首宗「陰轉陽」確診個案，她自2月14日入院後一直留院。

張竹君解釋，「陰轉陽」有多項因素影響，其中一個原因或是這個病人於發病後相隔一段時間，才為其取樣，其他因素包括取樣本是否取得準確、該批樣本的病毒量是否足夠、病人病毒量在發病早期還是晚期會較高等，均影響化驗結果，這些情況時有發生，因此診症的醫生需要同時觀察病人的其他徵症，以作臨床決定。

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