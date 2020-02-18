【武漢肺炎】觀塘58歲男子初步確診　曾往中山探妻女及赴澳門

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港至今（18日）累計有61宗確診個案，現時再多一人初步確診。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名58歲男子居於觀塘，其妻女則住在中山，他報稱有外遊紀錄，包括上月23日至本月2日曾到中山探望妻女，本月5日因工作關係即日來回澳門，返港後自上周六起出現咳嗽，期間曾兩度向私家醫生求診，現時於聯合醫院留醫。

張竹君指，今日再多一名58歲本地男子初步確診。（資料圖片）

住所及工作地點均在觀塘

張竹君表示，該名初步確診病人居於觀塘康寧道金橋華廈，其工作地點亦位於附近。由於妻女住在中山，他曾於上月23日至本月2日期間，前往當地探望兩人。本月5日則因工作關係，即日來回澳門。

該名男子自11日起開始發燒及發冷，其後於上周六、即15日起出現咳嗽，曾先後在11日及13日向私家醫生求診，及至昨日前往聯合醫院急症室，需要留院，病毒測試結果初步呈陽性。

由於該名初步確診男子於上月23日至本月2日往返中山，其去程在相關封關措施生效前，相信未受影響，不過其返程則不包括乘坐高鐵及直通車。與此同時，檢疫隔離令於他外遊後始生效，故他發病前亦毋須接受家居檢疫，及至出現病徵時才自行求醫。

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