【武漢肺炎】確診外傭曾參與同鄉聚會　僱主憂外傭出外增感染機會

香港昨日出現首宗外傭確診感染新型冠狀病毒個案，該菲傭的僱主早前在北角明星酒家29人的家族聚餐後確診，菲傭稍早接受病毒化驗時結果呈陰性，但最新的化驗結果為陽性，或屬本港首宗「陰轉陽」個案。而該感染菲傭在確診前曾與十多名外傭於大會堂外聚會，衞生防護中心現正尋找相關外傭跟進。 不少本地外傭僱主表示擔心自己外傭曾與該菲傭接觸，亦有僱主表示外傭防疫意識不足，且喜歡假日到人多地方聚集，令感染機會提高。記者就此事向香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤查詢，她向讀者提出以下實質建議。

天主教區暫停公開彌撒 呼籲信徙取消聚會

今日（18日）衞生防護中心舉行最新疫情簡報中，張竹君醫生指出新增一宗個案菲藉為32歲家庭女傭，於在上周日（9日）曾在中環大會堂外的戶外空間與其他菲傭聚會，全程戴口罩、並無吃東西。香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示消息一出，令很多僱主甚為擔心。

她說：「其實這兩星期已經有僱主特別要求外傭放假不要外出，當然有家庭可能認為外傭一星期放假一天外出聚會問題不大，惟如果外傭要照顧長期病患者、體弱老人、年幼兒童，其實真的會擔心。而大部份菲傭信奉的天主教，香港教區已發出中英文信息宣佈暫停未來兩星期公開彌撒，改用網上直播祈禱，亦呼籲信徙不要舉行無論是大、小型私下集會、會議及善會活動，相信情況亦有機會持續暫停，所以正常天主教會活動暫時不會再出現。」

改放平日 或以薪金代假

另外，徐小姐建議僱主向外傭提供口罩及消毒用品，她說：「我相信僱主亦不想外僱生病，但現階段口罩難求，所以也很明白僱主的難處。如果僱主不想外傭放假時到人多地方，可讓原先星期日放假的外傭改在星期一至六放假，減少參與人多聚集活動，又或者用薪金代替假期，讓外傭留在家中休息，並向外傭解釋衛生重要性，雖然香港有良好的醫療系統保障外傭，但一旦染病手尾亦很長。」值得一提是如果外傭放假只在家裡休息，僱傭合約規定僱主有必要為外傭提供膳食，相反如果外傭休假時已經出外，僱主就不用提供膳食。

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要求外傭戴上口罩工作

對於有外傭仍堅持放假到人多地方，有僱主要求外傭工作時戴上口罩，徐小姐認為未嘗不可。她說：「最重要是當他們出外回家時，要做足個人衛生消毒措施，提醒他們勤洗手，我相信每個家庭都有不同的衛生要求，如果擔心當然可以要求外傭戴上口罩工作。」

注意解僱理由是否合理

另外，有網友指因外傭堅持外出而被其僱主解雇，徐小姐說：「根據法例外傭工作一星期滿七日是有一天假期，如果因為外傭放假外出被解雇是為不合理解雇，外傭可以追討賠償，所以僱主解雇外傭的理由要好好注意，以保障自己。」