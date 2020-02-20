【武漢肺炎】SEN家長指日要用兩、三個口罩：無可能一齊去排隊買

武漢肺炎疫情肆虐，坊間口罩搶購潮不斷。協康會主動於facebook公開徵集口罩，轉贈予有需要SEN家庭。協康會行政總裁歐陽偉康指，協會早前收到大量家長求助，甚至有家長因缺口罩，不敢帶子女覆診。他慨嘆：「你話帶埋個SEN學生排（口罩）基本上係無可能」，家長撲口罩可謂困難重重。 新世界集團早前向協康會捐贈1萬個口罩，料500家庭可受惠。

600份「抗炎包」附以酒精消毒噴霧及濕紙巾。（黄寶瑩攝）

SEN學生照顧者撲口罩難

市面上一罩難求，為家長帶來極大壓力。協康會行政總裁歐陽偉康直言：「做一個家長好大壓力，做一個特殊需要兒童家長更大壓力。」因應肺炎疫情學校停課，家長要全天候照顧小朋友，分身乏術，「你話帶埋個SEN學生排（口罩），基本上係無可能」，協會收到不少口罩短缺的求助，遂上周在社交平台公開呼籲，收集口罩派發。

歐陽偉康指，協會發帖後，各界反應熱烈，收到不少私人機構、熱心人士接觸，「出咗呼籲後，電話不斷響。」他以協康會服務1萬5千個家庭推算，保守估計相信過半家庭不夠口罩，期望可收集到2至3萬個口罩。

有家長憂醫院高風險 避帶子女覆診

協康會綜合服務大樓高級經理陳佩珍指，有家長情況十分狼狽，「真係一個都無，中心得返少量都借比佢」。她續指，帶小朋友出街一日隨時需用上兩、三個口罩，醫院、診所又是高危地方，不少家長寧願延遲覆診，或抽筋藥用完才去為小朋友配藥。

中心先後兩輪獲發抗疫津貼 惟搜購有一定難度

社署早前先後兩輪向社福機構發放津貼，協康會共獲得1萬元。歐陽偉康表示，早期訂購口罩有困難亦曾求助政府，「政府都好努力去搵緊，難以承諾，但都有比錢機構購買一啲抗疫物資」，欣賞現時社會上「官、商、民」互助的形式。惟他亦坦言，現時防疫物資亦很難買到，若社署、社聯能集中採購物資分發更好。

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新世界捐出1萬口罩 料惠及500家庭

新世界發展於本周二（18日）送出抗疫物資，解決協康會燃眉之急，包括約1萬個口罩，約600份附以酒精消毒噴霧及濕紙巾的「抗炎包」。新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛早前宣佈，捐出逾1千萬訂購抗疫物資，已有逾20間非牟利機構受惠，秉持集團「創造共享價值」精神。

協康會表示，會先為有需要人士登記資料，低收入家庭、情況緊急者優先，料最快下周會陸續派發，有500個家庭可以受惠。