【武漢肺炎】七旬獨居翁不治　曾瞞報往返內地　五消防救護須隔離

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港目前累計得62宗確診個案，消息指獨居於石籬二邨的70歲男患者今（19日）晨病逝。瑪嘉烈醫院發言人證實，一名70歲確診感染新型冠狀病毒的男病人，因病情惡化，今早在瑪嘉烈醫院離世。 衞生防護中心日前表示，該名患者入院時報稱自己未曾離港，其後發現他在1月22日或之前，曾經即日往返落馬洲。消防處本周一表示，處理上述男子送院時，涉及的人員當日穿上外科口罩、眼罩及手套，事後3名救護人員及2名消防人員被衞生防護中心定義為「密切接觸者」，須到檢疫中心接受檢疫觀察，目前沒有出現感染病徵。

▼香港確診個案一覽▼

+ 36 + 35 + 34

該名獨居於石籬二邨70歲男子，於2月12日在家跌倒，被送到瑪嘉烈醫院急症室，入院時報稱已氣促及有痰超過10日，後確診患上武漢肺炎。他入院後需要接受插喉、注射強心針及使用腎臟替代治療，屬於本港第55宗個案。瑪嘉烈醫院發言人今日證實，一名70歲確診感染新型冠狀病毒的男病人，因病情惡化，今早在瑪嘉烈醫院離世。詳情會於今日19日下午記者會公布。

衞生防護中心日前透露，該名患者入院時報稱自己不曾離港，醫護人員與入境處核對紀錄，發現他在1月22日或之前，曾經即日往返落馬洲。

消防處本周一回覆指，處方於本月12日下午約3時44分，接獲一宗在石籬二邨有人被困屋內懷疑生命有危險的特別服務召喚，並調派消防細搶救車及救護車到場處理。處方指負責處理個案的人員當時根據報案人的資料，按部門防疫指引穿著適當的個人防護裝備，當中包括外科口罩、眼罩及手套，消防人員之後從肇事單位把病人救出，並由救護人員作初步治理後被送往醫院。

70歲男患者今晨不治，他曾居於石籬二邨。（資料圖片）

消防處續指，得悉該病人被分類為確診個案後，衞生防護中心跟進曾接觸該病人的消防及救護人員，並將其中3名救護人員及2名消防人員定義為密切接觸者，需要到檢疫中心接受檢疫觀察。截至本周一（17日），所有曾與該病人接觸過的消防及救護人員均沒有出現感染病徵，故並沒有被安排到醫院接受檢查及進行新型冠狀病毒測試。