【鑽石公主號】記者直擊日本醫院　鄭泳舜：港人哭求I have to go

停泊於日本的巨型郵輪「鑽石公主號」爆發新冠肺炎，仍留在船上的乘客，大都於今天結束隔離期，港府早前已安排包機到日本，準備把滯留在船上的300多名港人回港，惟不少乘客至現在仍於船上等待檢測結果。 至今在船上確診的香港乘客已增至50人，《香港01》記者今早（19日）跟隨專程到日本協助港人的民建聯立法會議員鄭泳舜，到訪了接收四名確診港人的千葉東醫院，並向病人轉交物資，又指有港人情緒擊動，哭著對他說要走，雖然日本的醫護人員都能以簡單的英語溝通，但鄭最後仍有出動翻譯機用日語向醫護人員表謝意。 根據當地資料，所有病人均病徵輕微，但有一名港人情緒激動，醫院暫未能答覆各人的出院日期，料仍需留院兩至三星期。 記者：邱靖汶、攝影記者：楊凱力 日本直擊

院方的接待員亦有細心聆聽翻譯機的說話。（楊凱力攝）

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接待處人員未有戴口罩

鄭泳舜今早到訪的千葉東醫院，並為留院的3男1女港人提供日用品、維他命等物資，並按人名分成四大袋，分給在該4名港人。

記者在醫院範圍所見，院內大部份醫護人員都有戴上口罩，但在接待處的職員，卻沒有戴上口罩的，而在記者所經過的地方，或未有經過傳染病的病房，未見有人穿上保護衣等裝備。鄭等人最後獲安排與3名醫院的人士見面， 不知是否為禮儀關係，與鄭會面的3名人員中，其中兩人沒有戴上口罩。

鄭用翻譯機與醫護人員溝通

鄭與該些醫護人員見面時，主要都以英文溝通，他們亦表示明白，並有作簡單英語回應，鄭亦有解說，有個別港人患者情緒激動，職員亦表示諒解。由於鄭不懂日文，隨行的助理亦準備好即時翻譯機，鄭亦有向這儀器說：「我代表香港政府多謝你哋幫手照顧喺呢度香港病人。」並即時翻譯成日文，向醫護表達心意，該三名人員聽到翻譯機所翻譯的日文後，亦看似明白，紛紛點頭示好，並與鄭互相用英文及日文說「多謝」。

千葉東醫院，有四名確診港人留院。（邱靖汶攝）

院方稱會盡量調節提供港人的食物

鄭亦有向當地醫護表示，有留院患者年紀較大，面對文化差異或感不適應，希望對方諒解，院方安撫指或許港人不適應日本膳食，會努力調節，例如提供熱食等，惟醫院不容許提供零食。

為港人準備翻譯義工

現於千葉東醫院留院的四名港人均為中老年人士，他們均不諳日語，英語也不佳，而確診並在日留院的港人，與醫院職員溝通亦有困難，鄭稱亦提供翻譯義工的聯絡方法，可隨時致電翻譯，解決語言不通問題，協助未來數周患者與醫護溝通。

其中一名港人患者因滯留醫院情緒低落及激動，在電話上不停哭著說：「I have to go (我要走啊).」鄭希望院方諒解，院方人員亦表示明白，亦有用英文簡單交代病者情況，指留院港人病徵輕微，正接受醫院觀察，但院方暫未能答覆有關人士何時出院，預計至少留院兩至三星期。

病人不知醫院有收郵輪上的確診者

根據記者觀察，該地方醫院較簡陋，人流不算多，但大部份病人，甚至職員均不知醫院接收「鑽石公主」號郵輪的確診者，故部份人也沒有佩戴口罩，包括曾接觸四名患者的醫護人員。

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