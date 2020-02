【鑽石公主號】記者直擊日本醫院　鄭泳舜：港人哭求I have to go

停泊於日本的巨型郵輪「鑽石公主號」爆發新冠肺炎,仍留在船上的乘客,大都於今天結束隔離期,港府早前已安排包機到日本,準備把滯留在船上的300多名港人回港,惟不少乘客至現在仍於船上等待檢測結果。 至今在船上確診的香港乘客已增至50人,《香港01》記者今早(19日)跟隨專程到日本協助港人的民建聯立法會議員鄭泳舜,到訪了接收四名確診港人的千葉東醫院,並向病人轉交物資,又指有港人情緒擊動,哭著對他說要走,雖然日本的醫護人員都能以簡單的英語溝通,但鄭最後仍有出動翻譯機用日語向醫護人員表謝意。 根據當地資料,所有病人均病徵輕微,但有一名港人情緒激動,醫院暫未能答覆各人的出院日期,料仍需留院兩至三星期。 記者:邱靖汶、攝影記者:楊凱力 日本直擊

院方的接待員亦有細心聆聽翻譯機的說話。(楊凱力攝)

接待處人員未有戴口罩

鄭泳舜今早到訪的千葉東醫院,並為留院的3男1女港人提供日用品、維他命等物資,並按人名分成四大袋,分給在該4名港人。

記者在醫院範圍所見,院內大部份醫護人員都有戴上口罩,但在接待處的職員,卻沒有戴上口罩的,而在記者所經過的地方,或未有經過傳染病的病房,未見有人穿上保護衣等裝備。鄭等人最後獲安排與3名醫院的人士見面, 不知是否為禮儀關係,與鄭會面的3名人員中,其中兩人沒有戴上口罩。

鄭用翻譯機與醫護人員溝通

鄭與該些醫護人員見面時,主要都以英文溝通,他們亦表示明白,並有作簡單英語回應,鄭亦有解說,有個別港人患者情緒激動,職員亦表示諒解。由於鄭不懂日文,隨行的助理亦準備好即時翻譯機,鄭亦有向這儀器說:「我代表香港政府多謝你哋幫手照顧喺呢度香港病人。」並即時翻譯成日文,向醫護表達心意,該三名人員聽到翻譯機所翻譯的日文後,亦看似明白,紛紛點頭示好,並與鄭互相用英文及日文說「多謝」。

千葉東醫院,有四名確診港人留院。(邱靖汶攝)

院方稱會盡量調節提供港人的食物

鄭亦有向當地醫護表示,有留院患者年紀較大,面對文化差異或感不適應,希望對方諒解,院方安撫指或許港人不適應日本膳食,會努力調節,例如提供熱食等,惟醫院不容許提供零食。

為港人準備翻譯義工

現於千葉東醫院留院的四名港人均為中老年人士,他們均不諳日語,英語也不佳,而確診並在日留院的港人,與醫院職員溝通亦有困難,鄭稱亦提供翻譯義工的聯絡方法,可隨時致電翻譯,解決語言不通問題,協助未來數周患者與醫護溝通。

其中一名港人患者因滯留醫院情緒低落及激動,在電話上不停哭著說:「I have to go (我要走啊).」鄭希望院方諒解,院方人員亦表示明白,亦有用英文簡單交代病者情況,指留院港人病徵輕微,正接受醫院觀察,但院方暫未能答覆有關人士何時出院,預計至少留院兩至三星期。

病人不知醫院有收郵輪上的確診者

根據記者觀察,該地方醫院較簡陋,人流不算多,但大部份病人,甚至職員均不知醫院接收「鑽石公主」號郵輪的確診者,故部份人也沒有佩戴口罩,包括曾接觸四名患者的醫護人員。

