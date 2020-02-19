【佔中九子案】 法院停擺　九子上訴案下周審期擱置 　需重新排期

「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，就2014佔領運動被裁定妨擾等罪罪成，分別被判監禁、緩刑、社會服務令，但9人均提出上訴。上訴庭原定下周一審理案件，不過法院因應武漢肺炎疫情，將一般聆訊延期，以致本案也受影響。法庭去信各被告的律師代表，決定擱置原本的審期，並要求各方提供未來半年可作3天聆訊的日子。

司法機構自上月29日起已開始暫停辦公，法庭只處理緊急及必要的案件，而一般聆訊則延期。法庭最近去信本案各被告的律師指，由於法庭恢復正常運作的日子未明，而案件涉9名被告及多名法律代表，且會吸引眾多人士及傳媒旁聽，法庭考慮到當中的風險，決定擱置原本的審期。

戴耀廷獲准在等待上訴期間，以10萬元現金保釋外出。(i資料圖片)

要求律師間商討後 向法庭提供未來半年可進行審訊的日子

信中要求各被告的法律代表要與大律師商討新審期，並向法庭提供未來半年可進行3天審訊的日子。法庭恢復正常運作後，將會就案件進行指示聆訊。

本案涉及的被告為戴耀庭、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。戴耀庭、陳健民、朱耀明被判監16個月，但朱獲判緩刑兩年。而邵家臻及黃浩銘則各被判監8個月。鍾耀華、李永達及陳淑莊各被判監八個月，但他們三人可緩刑兩年，張秀賢則被判處二百小時社會服務令。

其中戴獲保釋等候上訴，邵、黃已刑滿出獄，而陳則仍在服刑。

案件編號：CACC128/2019