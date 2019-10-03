【佔中九子案】邵家臻談獄中苦況：炎熱如「蒸籠中的小籠包」

因「佔中九子案」被囚八個月的專業議政、社福界立法會議員邵家臻和社民連副主席黃浩銘今天（3日）刑滿出獄。邵家臻見記者時大談獄中苦況，直指囚犯在獄中猶如「no stake」，只是一個啡色物體。 邵家臻提到，獄中炎熱程度猶如「蒸籠中的小籠包」，風扇壞了亦不維修，食物完全「食唔落口」，蔬菜「淋到夾唔起」，魚亦「腥到貓都唔食」。他表示將會推出新書，以囚權角度講述獄中生活，爭取改善囚犯在獄中的權益。

邵家臻(左)和黃浩銘(右)今天刑滿出獄。(歐嘉樂攝)

黃浩銘和邵家臻早上九時許步出監獄，他們步出監獄後，與到場迎接的友人和支持者擁抱和握手，包括到場聲援的佔中六子、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、專業議政葉建源、李國麟、梁繼昌、郭榮鏗、莫乃光等民主派立法議員，李永達更親吻了黃浩銘的臉頰。黃浩銘則從支持者手中接過一罐可樂和復仇者聯盟大結局的光碟，離開赤柱監獄時與數名懲教署職員握手告別，並稱對方是好人

在獄中暴瘦22磅、體重現為約191磅(77.7公斤)的邵家臻，形容獄中生活「好難捱」，他指懲教署雖有百年歷史，但對囚權認識非常少，囚犯在獄中猶如「no stake」，只是一個啡色物體。他形容獄中炎熱程度猶如「蒸籠中的小籠包」，風扇壞了亦不維修，食物完全「食唔落口」，蔬菜「淋到夾唔起」，魚亦「腥到貓都唔食」。

他又指，監獄購物名單20年來也沒有變，有很多囚友輪候三、四年仍未能見到專科骨科醫生，認為應容許囚友可接受自資私家醫生的診治，不少囚友「冇病變有病，有病變危疾」。

他表示將會推出新書，已完成撰文，新書將以囚權角度講述獄中生活，爭取改善囚犯在獄中的權益。

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談到反修例運動時，邵家臻哽咽地說，看著這些畫面，很多晚上已睡不著，亦有流過眼淚，只能不斷祈禱和向囚友不斷解釋情況，稱囚犯有藍、有黃，但看到警員「郁手郁腳」，囚友就會好明白和不滿；強調不覺得自己有缺席運動，「精神上、意念上都無缺席」。

被問到餘下只有一年議員任期，來屆無法連任議員，他直指自己因雨傘運動進入議會，如因雨傘運動而離開議會，也會感到無悔無憾，將以餘下的溫度，栽植和支持有心參與政治的人和社工。

他表示將向社會福利署發信，要求了解男、女童院的情況。