【鑽石公主號】確診港人入院數日無治療　密切接觸者或未能回港

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，目前仍然停靠日本橫濱的鑽石公主號郵輪，截至昨晚船上確診人數達到454人，確診港人增至50名。有港人家屬今日（19日）表示，其父親確診後入住日本千葉縣一間小型醫院，未有獲得藥物治療，惟該醫院的隔離設施不足，入住的病房更非負壓隔離病房，更有高達6名確診病人入住同一普通病房，十分擔心出現交叉感染。港人家屬促請政府立即安排包機，接載未有確診及檢測結果呈陰性的港人回港，同時希望港府派代表探望確診港人，了解他們得實際需要。 《香港01》記者今早（19日）到日本該醫院，發現設施較簡陋，大部份人不知醫院接收「鑽石公主」號郵輪的確診者，故部份人也沒有佩戴口罩，包括曾接觸四名患者的醫護人員。 記者：鄺曉斌（香港） 邱靖汶、楊凱力（日本）連線報道

千葉東醫院，有四名確診港人留院。（邱靖汶攝）

病房無隔離設施 入院數日無任何藥物治療

鑽石公主號滯留港人家屬陳先生及鄭先生，兩人的父親均於本月16日確診患武漢肺炎，隨後入住千葉縣一間小型醫院接受治療；兩人的母親病毒測試結果為陰性，由於被日本當局及香港衞生署判斷為緊密接觸者，因此仍須在船上隔離14日，意味今日未能落船乘搭包機回港。

陳先生表示，父親入住的醫院屬小型醫院，沒有足夠隔離設施，只能入住普通病房，今日更有4名日籍患者入住同一病房，令他十分擔心出現交叉感染。

兩名確診父親的X光片顯示肺部「有花」，但截至今日為止，當地醫院仍未用藥治療。鄭先生表示，相關醫院未有相應藥物，其父親目前仍有發燒，但據其了解醫院的退燒藥存量不足，父親需服用自行帶備的必理痛藥。

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密切接觸者母親測試陰性 但未能乘搭包機

至於兩名港人的母親由於被判斷為緊密接觸者，需在船上隔離14日，未能在今晚落船乘搭港府安排的包機回港。陳先生表示，兩人的母親均已年過70歲，其母親有心臟方面疾病，目前只剩下約4日的藥物；而船上的衛生情況不理想，父親確診後，房間亦未獲安排消毒，擔心會「無病都變有病」。

目前兩名母親的情緒十分低落，陳母透過錄音表示，若要再隔離14日會很辛苦，「依家好無助、好驚、幾日訓唔著，希望政府我哋返香港隔離。」陳先生表示，昨晚已去信衞生署、保安局及食物及衞生局，獲衞生署署長陳漢儀回覆，稱會將其訴求轉交正處日本的香港政府團隊跟進。

陳先生強調，明白病毒疫情是新挑戰，對政府並無不滿。他提出兩項訴求，包括：港府應立即安排包機，接載未有確診及檢測結果呈陰性的港人回港；由於目前當地醫療機構謝絕探病，他們促請港府派代表探望包括兩名父親在內的確診港人，了解他們的實際需要。

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陳父晚間由千葉東醫院發來語音信息，表示日本的醫護人員英文水平一般，溝通所需的時間是平時3至5倍，而且互相只能了解七成左右，變相增加了醫護及病人的心理負擔。言語中，陳父呼吸不太順，相信是病情所致，他表示同已經確診的港人、以及仍滯留在船上的港人現在「受緊苦」。

他表示很想港府能夠接他們回港，在母語環境下治療，也可省去港府不斷跨國跟進的成本。

《香港01》記者今早（19日）到日本該醫院，發現設施較簡陋，大部份人不知醫院接收「鑽石公主」號郵輪的確診者，故部份人也沒有佩戴口罩，包括曾接觸四名患者的醫護人員。

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼