【鑽石公主號】出發碼頭前夕　入境處人員重溫穿卸保護裝束程序

停泊在日本的郵輪鑽石公主號有多人確診感染新型冠狀病毒，當中包括逾50名港人，港府今日（19日）派出包機，接載測試結果呈陰性，而且無發燒等醫學病徵的港人回港。政府昨日（18日）已派員到當地準備。 包機將在今晚回港，一批入境處的人員，今早在衛生署人員示範下，重溫如何穿着保護衣等技巧，提醒先清潔雙手、再戴上口罩及面罩，然後才穿上保護衣，最後才戴上手套。 記者：邱靖汶、攝影記者：楊凱力 日本直擊

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衞生署人員在酒店作示範

入境處和衛生署人員將在下午出發到橫濱港大黑碼頭，準備於晚上以包機接載無病徵的港人。衛生署人員今早於酒店，再向入境處示範，重溫如何穿上及卸下保護衣。

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穿著前須消毒雙手

衛生署人員表示，必先清潔雙手，以酒精搓手液徹底清潔，之後再接連戴上口罩及面罩，然後穿上保護衣。職員提醒，取出保護衣時，要避免拖地，穿着時將衣服完全包裹在內，樽領衣服亦盡量收在保護衣內；腰間綁帶應綁在側邊，方便之後卸下，並避免綁在前方弄髒。穿上保護衣後，就可戴上手套，並盡量將保護衣的衣袖，收在手套內。

卸下裝備要避免皮膚觸碰手外露一邊

至於卸下保護裝備，衛生署人員表示，應先除下手套，期間避免以皮膚直接觸碰手套外露的一邊，之後以搓手液徹底清潔。然後，就可卸下保護衣，先解開腰間綁帶及頸帶，除下時同樣避免觸碰外露的一邊，從上而下卸下，收拾期間與身體保持距離，然後再徹底清潔雙手。

▼鑽石公主號爆發武漢肺炎▼

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停泊在日本的郵輪鑽石公主號，超過500人確診感染新型冠狀病毒肺炎，其中50多人是香港人，當局派包機接滯留港人，2月17日入境處先行部隊出發。（資料圖片 / 羅君豪攝）

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