【武漢肺炎】團體接27宗涉醫護罷工查詢　強調仍在調查階段

「武漢肺炎」疫情持續，醫管局員工陣線月初發起一連五天罷工。有團體今日（19日）舉行記者會，表達對醫護罷工的不滿。團體表示至今接獲27宗查詢，涉及11至93歲病人，其中15宗懷疑與醫護罷工有關，惟全部仍在調查階段，未能證實確切與醫護罷工有關。 眼科醫生周伯展指新型冠狀病毒「冇沙士咁惡，死亡率係百分之零點幾，與流感差唔多」，對醫護罷工表示理解，惟認為「有好多渠道表達訴求，罷工非選項」，又謂醫護就防護裝備應「慳啲使」。

新民黨立法會議員葉劉淑儀透露，至今接收23宗市民查詢，其中涉及癌症、腫瘤、心臟科及眼科等病人。（張美華攝）

由市民、民間團體香港政研會、民眾聯席和愛國護港101等共同發起的病人權益關注組「醫護罷工苦主大聯盟」今日舉行記者會，以對醫護罷工表達不滿。

團體指任何市民感覺因醫護受影響，便可提出查詢，其中有份協助的新民黨立法會議員葉劉淑儀透露，至今接收23宗市民查詢，其中涉及癌症、腫瘤、心臟科及眼科等病人，更聲言有病人疑失救至死。不過，團體未有提供詳細資料，例如病人原定在哪間醫院接受治療、實際病情等，團體又稱，所有個案仍在調查階段，未能證實確切與醫護罷工有關。

眼科醫生周伯展表示，冠狀病毒如遵從大自然規律，希望在夏天疫情會結束。他直言「病毒冇沙士咁惡，死亡率係百分之零點幾，同流感差唔多」。他對醫護需要有足夠裝備工作表示理解，惟周伯展指醫護要表達訴求有許多渠道，強調￼「唔可以罷工」，續言政府要工作，提供足夠裝備予前線醫護人員，惟「醫護用咁珍貴嘅防護物資，應該慳啲使」。

新民黨立法會議員葉劉淑儀透露，至今接收23宗市民查詢，其中涉及癌症、腫瘤、心臟科及眼科等病人。（張美華攝）

家屬質疑父親生前 有否受罷工人手不足影響

有市民表示其父有血科病、80多歲的父親在初二（1月26日）送往瑪麗醫院，她稱父親當時有頭暈症狀。而入院期間有醫生致電她，表示父親需照胃鏡，並有發燒，惟醫生未有提到詳細病況。她續指父親在本月6日轉往葛量洪醫院，後於11日去世，她指只知父親去世前曾服用抗生素，但卻未知父親詳細病況，亦「唔知有冇食嘢、有冇換尿片￼」，故想查清楚、了解會否涉及人手不足因素。

另外，亦有市民聲稱疑因醫護罷工，導致自己本身已排期7個月，原定於2月14日進行磁力共振治療需要延期￼。他指懷疑因人手不足，導致磁力共振治療延誤，需要重新排期至5月12日，續言在向新民黨求助後，最終可提早於2月28日進行磁力共振。