【武漢肺炎】陳淑莊促警裝備分配予醫護　李家超批針對警方爆罵戰

早前有警方身穿比醫護人員更高級的防護裝備自拍，亦有警員隨街脫下裝備，被質疑浪費供應緊張的防疫資源。公民黨議員陳淑莊在立法會特別會議質詢政府，問警方有否多出的防疫裝備可供應前線醫護人員，被保安局局長李家超不點名批評有關立場針對警方。 陳淑莊聞言即反駁，質疑李家超猜測議員動機，違反《議事規則》，李家超辯稱其發言並無指名道姓講誰是有關議員，又說自己只是公道地反映實況。

李家超指，警方每日有超過2萬人在前線執行高風險工作，包括在有需要時送人去醫院、又有機會接觸血液、體液等，防護裝備對他們有必要。(梁鵬威攝)

陳淑莊在立法會的特別會議上質疑，目前有醫護人員的防護裝備比不上警方，她詢問政府，警方有否多餘的裝備，可供應前線醫護人員，作「公道的分配」。

政務司司長張建宗首先回應指，警隊亦是前線人員，政府以風險為本的角度分配裝備，又強調政府本身的庫存不多。

李家超回應時即表示，「反對議員針對警方的既定立場」，陳淑莊聞言即站立抗議，批評李家超「含血噴人」，又指李家超猜測他人動機，已違反《議事規則》。李家超指，並無指名道姓哪一位議員，又指自己只是公道反映現況。

陳淑莊問政府，警方有否多餘的裝備，可供應前線醫護人員，作「公道的分配」。(梁鵬威攝)

李家超：警防疫裝備只夠一星期使用

李家超之後指，警方的防疫裝備目前只夠一星期的使用量，會在檢視需要後，才再作申請。他又解釋，警方人員人數是眾多部門當中最多，每日有超過2萬人在前線執行高風險工作，包括在有需要時送人去醫院、又有機會接觸血液、體液等，強調有關裝備對警隊而言有必要。他強調，警隊的工作繁多，不向他們給予裝備並不應該，應對他們有合理評價。

食物及衞生局局長陳肇始表示，有關的保護衣物，由政府物流處採購並分派，會優先讓醫護人員有足夠裝備。她指衞生署會留意是否有足夠裝備，並會為檢疫人員提供足夠保護。