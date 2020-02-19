【武漢肺炎】資科辦兩部監察檢疫人士的電話疑失竊　涉122人資料

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，政府於2月8日要求所有從內地來港人士，都需強制檢疫14天。政府資訊科技總監辦公室今日（19日）公布，兩部用作監察家居檢疫人士的手機懷疑失竊，兩部電話曾用作監察共122位人士，載有相關人士的姓名、電話號碼、曾分享的位置和相片。資科辦續指，電話設有密碼，資料已作加密，並強調兩部手提電話的通訊服務已經終止，向受影響人士致歉。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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資科辦今日指，昨晚（18日）盤點所有170部手提電話時，發現有兩部懷疑失竊。資科辦續指，兩部電話原本供職員於北角海關總部臨時設立的聯絡中心內，監察強制檢疫人士有否留在居所，職員會監察通訊軟件，要求接受強制檢疫人士分享實時位置和視像通話。

電話有強制隔離人士資料

資科辦指，兩部電話曾用作監察122位接受強制檢疫人士，載有相關人士的姓名、電話號碼、曾分享的位置和相片，但不包括有關人士的詳細地址。資科辦表示，電話設有密碼，資料亦作加密，現時通訊服務已經終止。資科辦表示，對事件深表遺憾，向受影響人士致歉，並已通知所有受影響人士取消早前與該兩部電話的聯繫，提醒他們若收到可疑來電，應即時通知資科辦及與警方跟進。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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個人資料私隱專員黃繼兒表示，已收到通報列為資料外洩案件處理，公署將展開循規審查。相關的資料外洩事故有待跟進，注意到兩部用作監察接受強制家居檢疫人士的手提電話懷疑失竊，內載有關人士的姓名、電話號碼、曾分享的位置和相片，但不包括有關人士的詳細地址。