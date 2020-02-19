【武漢肺炎】鑽石公主號上港乘客將乘包機返港

中國駐日大使館官網發布消息稱，2月19日起，「鑽石公主」號乘客開始分批下船。在中國中央政府的統籌下，經中國駐日使館、外交部駐香港公署、香港特區政府有關部門緊密協調，特區政府將派包機撤離中國乘客前往香港。 消息稱，首架包機將於2月20日當地時間凌晨1時45分（香港時間0時45分）從東京羽田機場起飛。 本港保安局副局長區志光表示，45名香港人將會今晚稍後乘包機返港，入境處處長曾國衛亦重申，乘機者全部是香港人。

區志光表示，名單上有350多香港人，50多人確診，30多人為緊密接觸者，但名單仍雖然最後確認。在這350多人之中，230個香港居民選擇乘搭包機回港，16個拒絕，其他人則未決定。區志光希望拒絕的港人回心轉意，未決定的人亦加快決定，並指出明天還會有包機回港。46個香港居民可以落船，另有6人在岸上隔離亦可以離開，即合共52名香港居民可以離開，當中有45人願意乘搭今晚包機，7人拒絕。

鑽石公主號郵輪上大量人員被感染新冠肺炎。（AP）

今晚包機全部為香港人

入境事務處處長曾國衞表示，現在等待船公司準備好就能安排香港人落船，隨即會去機場，在機場有特殊通道，專門處理出入境程序。今晚包機全部是香港居民，並沒有內地及澳門居民。

稍早前駐日使館消息指，截至19日，「船上有47名中國同胞被確診」，其中2人來自內地，44人來自香港，1人來自台灣。19日下午6時左右，駐日使館會同港府官員將接約50名中國乘客下船，搭乘19號深夜的飛機返回香港，後續還將安排包機接滯留「鑽石公主」號上的其餘中國乘客回家。

另據央視消息，「鑽石公主」號郵輪上，19日確診未被感染的乘客首度結束醫學觀察，順利下船，其中也包括約50名中國乘客。

在2月5日，日本政府首度確認「鑽石公主」號郵輪上出現乘客感染新冠肺炎。自此至19日，船上超過3000名乘客和船員被要求留在船上接受為期14天的醫學觀察。據駐日使館消息，根據2月5日的統計，當時船上有261人來自香港，5人來自澳門，25人來自台灣，21人來自中國內地。19日，約500名乘客首度被安排下船。

據日本厚生勞動省消息，截至18日，總共對「鑽石公主」號上2404名乘客和船員進行了健康檢查，其中共計542人被確診感染新冠肺炎。

（綜合報道）