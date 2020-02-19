【武漢肺炎】太古城確診病人妻任職牛津出版社　九龍灣辦公室關閉

跨國建築工程事務所巴馬丹拿集團（P&T Group），有兩工程師確診患有新型冠狀病毒，首名確診工程師的妻子及外母亦同樣確診。牛津大學出版確認，該名確診妻子於出版社工作，並於九龍灣一號九龍辦公室工作。發言人又指，確認有後勤人員確診後，已暫停開放所有辦公室至本周五（21日），並要求員工在家工作。

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牛津大學出版社回覆查詢指，九龍灣一號九龍辦公室一名後勤員工於近日確診新型冠狀病毒，該員工自2月8 日開始出現徵狀以來，一直在家工作。

發言人指，根據衛生防護中心的評估，公司其他員工及探訪者被感染的機會較低，考慮到公共衛生及員工健康，已主動即時跟進，包括暫停開放所有辦公室至本周五（21日），並要求員工在家工作，同時委託專業清潔公司全面徹底清潔及消毒辦公室。

發言人指，十分重視員工、顧客和合作夥伴的健康和安全，已由上月29日起暫停所有來往內地及其他國家之公幹及會議，並會繼續密切留意疫情發展。

居於太古城明宮閣的54歲工程師於2月16日確診，他曾與另一名確診同事月初曾到醫管局大樓開會。首確診工程師同住的46歲太太於周一確診，83歲外母則於今日確診。83歲外母曾到屯門醫院接受髖關節置換手術，並留醫骨科病房。衛生防護中心指，她留醫期期並無病徵，術後再作測試才確診感染病毒。