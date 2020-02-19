【武漢肺炎】民間記者會指公院缺防疫裝備　瑪嘉烈內科欠防濺面罩

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情肆虐，令本港公營醫療服務壓力倍增，惟醫護人員近日不時投訴防護裝備不足問題。民間記者會今日（19日）公布《香港公立醫院防疫配給調查》統計結果，發現接近九成前線醫護表示，每人每日負責的病人平均高達45人。調查亦指，公立醫院的防護工具存量，包括手術口罩，N95ロ軍，防護衣，外科手套及防濺面罩出現嚴重短缺，沙田醫院和屯門醫院更位列榜首。調查又指，瑪嘉烈醫院內科病房，欠缺最基本的防濺面罩。

民間記者會今日（19日）邀請香港護士協會主席李國麟教授及前線醫護人員代表召開記者會，並公布調查結果，指早前在2月13日至18日訪問全港26間醫院，共137名包括臨床醫護、專職醫療服務和行政人員。

結果顯示，各公立醫院的防護工具存量，包括手術口罩，N95ロ罩，保護衣，外科手套及防濺面罩出現嚴重短缺，其中沙田醫院和屯門醫院內科更多次錄得缺乏多項防護裝備的情況，在調查進行的六日間，兩醫院內科就曾分別錄得外科手術口罩、N95ロ罩、一級及三級保護衣和防濺面罩「無此裝備」。

部份醫院欠三級保護衣物

另外，有不同醫院部門表示Level 3保護衣數量不足，即使是部分高傳染風險的部門及病房，如威爾斯親王醫院、屯門醫院、大埔醫院和沙田醫院的內科，以及瑪麗醫院和伊利莎白醫院的急症室，亦未獲分派三級保護衣物，而專門接收武漠肺炎病人的瑪嘉烈醫院內科病房更欠缺最基本的防濺面罩。惟有接近九成前線醫護表示，每人每日負責的病人平均高達45人。

民間記者會發言人批評，醫管局未有向醫護人員提供安全的工作環境。發言人斥局方不僅沒有提供合適及足夠的防疫裝備，更一再降低防護標準，提供最低級別保護衣予最高危的前線醫護人員，增加前線人員的感染風險，認為是漠視醫護及全港市民的安危。

民間記者會揭公院缺乏防護裝備（張美華攝）

記者會引述兩位代表「公立醫院註冊護士」發言，批評局方處理疫情的手法「極度荒膠」，護士指局方以資源短缺為由，收起病房的N95和三級保護衣。而處理懷疑個案的前線人員只獲發一級保護袍，並使用沒有經過Fit Test測試的N95口罩。

該護士透露其工作崗位因為裝備短缺，平均每一更分，只能有一位同事配戴N95口罩處理病房內所有高危程序，包括抽痰及取樣本，認為安排嚴重影響醫護及病人的性命安危。

另一醫護人員則表示收到內部消息，指醫管局無法確保N95的來貨供應，質疑醫管局因此降低所有程序的裝備標準。他續指，醫護人員每日只獲派一套防護裝備，即使是負責手術室內工作的醫護人員，亦需以同一套防護裝處理多宗手術，殘留細菌會影響到手術室內的病人，導致嚴重後果。

護士協會主席李國麟批評局方必須提供一個安全的工作環境予前線醫護人員，強調會就醫管局無法提供足夠合適的裝備導求法律意見。（張美華攝） 護士協會主席李國麟批評局方必須提供一個安全的工作環境予前線醫護人員。就面對防疫設備不足的問題，他表示護士協會會有相應的工業行動，主要收集來自不同崗位的前線醫護的意見，了解護人員目前的工作困境及檢示防疫工具，及後向醫管局方反映。李國麟亦強調會就醫管局無法提供足夠合適的裝備導求法律意見。

對於李嘉誠基金會表示，會在全球搜購口罩和防護物資派發給本港社福機構及香港醫護。李國麟表示醫護人員近日在供上司檢查後，可使用自己帶備的口罩。