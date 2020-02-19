【武漢肺炎】駿洋邨40名準住戶房署請願　批政府要窮人「埋單」

即將入伙的火炭駿洋邨被政府徵作檢疫中心，將安排今日（19）到港的「鑽石公主號」港人入住隔離14日，行動惹起大批市民及準住戶反彈，近4,000名準住戶受到安排影響，將延遲上樓日期。有沙田區區議員今日（19）聯同40名受影響住戶到房署請願，要求署方交代準住戶日後的上樓安排。有受影響住戶更指，政府徵公屋作檢疫中心是向基層開刀，批評政府「不封關，要窮人埋單。」

沙田區區議員麥梓健、雷啟榮及周曉嵐，聯同40位駿洋邨準入伙居民，到何文田房署總部外請願，要求房署盡快向居民交代確實上樓日期。麥梓建要求房署交代預計駿洋邨作隔離中心期限，並要求政府安排中轉屋及每月適切的經擠援助予準居民，其後有房署官員代表到場接收請願信。

沙田區區議員麥梓健批評，政府選定駿洋邨作隔離中心前，沒有諮詢過區議員及準上樓住戶。 （資料圖片）

火炭駿洋邨共5座大廈，提供4,846個公屋單位，原訂今年2月開始入伙。其中一名準住戶Lisa稱，去年11月已到房署簽署意願書，本預計2月便能取鑰匙上樓，她稱當時「仲好開心」，沒料到駿洋邨突然被徵收作隔離中心，上樓日子突然需延遲。她批評，自政府公布徵收駿洋邨作隔離中心後，房署一直沒有通知往後的上樓安排，要求房署盡快給予上樓時間表，「我排咗公屋都有8、9年，原本3月就唔洗捱貴租可以上樓。我哋本身都係窮人，政府仲要拎我哋嚟埋單，叫我哋出錢（捱貴租）。我想問吓林鄭，佢瞓唔瞓得着？」

區議員批政府不作諮詢

沙田區區議員麥梓健批評，政府選定駿洋邨作隔離中心前沒有諮詢過區議員及準上樓住戶，亦未曾交代選址標準及準則，只稱駿洋邨為「鑽石公主號」返港港人檢疫的唯一選擇，形容政府行為「冷血」，「明明政府有足夠時間找其餘地方作檢疫中心，為何要搵基層市民開刀？基層捱貴租，手停口停，政府到底知唔知？」

麥梓健又稱，今日今到社署電話，對方指收到受影響準住戶求助，但卻反問麥梓健應如何推出具體措施幫助該受影響市民，「連社署都要問區議員如何幫助市民，為何政府完全沒有任何交代？」他補充，曾向房署查詢過受影響市民的上樓安排，他獲回覆指市民可以繼續輪候駿洋邨單位，或者輪候別的新屋邨，不過未知實際等候時間。麥則擔心，如果長期輪候下，會造成骨牌效應，對其他輪候公屋的市民造成影響。

另一受影響準住戶蘇生則稱，駿洋邨鄰近民居及餐廳，附近更有燒臘工場，擔心若防疫工作出現差池，會「將病毒發揚光大，影響全港市民。」