【鑽石公主號】曾拒包機人員隔離　國泰轉軚：返港後可休假14日

國泰航空已派出兩架包機飛抵日本，會包機接返於日本橫濱隔離多日、鑽石公主號上的逾300位港人。國泰航空早前發出內部電郵稱，包機上的機組人員返港後毋須隔離，翌日可繼續上班，此安排引起員工的擔憂。 國泰航空公司空中服務員工會今日（19日）表示，公司檢視相關政策後，決定作出調整，改讓包機上的機組人員返港後有14日休假，亦再次確認所有包機人員屬自願性質，不會安排候命的人員到包機工作。

鑽石公主號上的300多位港人在日本橫濱完成14日隔離，港府安排兩架國泰航空的包機欲接返沒有確診的港人。國泰航空早前曾發出內部電郵稱，包機上的機組人員返港後毋須隔離，翌日可繼續上班，有員工擔憂會影響其他航班的乘客及員工安全。

國泰航空公司空中服務員工會一直就事件與公司斡旋，工會今日透露，公司決定更改相關政策，改讓包機上的機組人員返港後14日不用輪班，公司亦確認所有包機人員屬自願性質，不會安排候命的人員上包機工作。

國泰航空發言人回覆《香港01》的查詢時指，已周詳規劃有關包機航班，以確保機組人員和所有參與運作員工的安全。所有自願執勤的機艙服務員回港後，兩週內不需執勤。

不過，《香港01》昨晚向衞生署查詢曾否向國泰提供機組人員應否隔離的建議時，署方無正面回應，僅要求記者參考保安局局長李家超於2月17日的發言。翻查資料，當時李家超稱，由於充分準備了防疫措施之下，亦有不同的保護裝備，據專家判斷隨團的工作人員及機組人員不需要隔離。