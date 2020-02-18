【鑽石公主號】國泰機組人員將穿保護衣　與乘客分坐　回港免隔離

曾接載本港一名新型冠狀病毒肺炎確診者的郵輪「鑽石公主號」，在該確診者下船後爆發疫情，至今已有數百人確診，包括21名港人。保安局已安排國泰航空的包機，準備免費接載仍滯留在郵輪上並通過檢測的三百多名港澳人士返港。 根據國泰航空的內部電郵，包機上的機組人員將穿上衞生署提供的保護衣，將與乘客分開坐。而機組人員僅會負責開關機艙門等協助升降的服務，不會有派餐的服務，以減少雙方接觸。此外，機組人員抵港後將不需要接受隔離。

保安局副局長區志光和入境事務處長曾國衞率領保安局、入境處等30人，前往日本協助正在橫濱的「鑽石公主號」郵輪上的港人回港，保安局局長李家超到機場送行。（資料圖片／羅君豪攝）

保安局副局長區志光和入境事務處長曾國衞於周一（17日）出發到日本，協助正在橫濱的「鑽石公主號」郵輪上的港人回港。政府已安排兩架國泰航空的包機接載船上的港人返港，而抵港後將入住火炭駿洋邨強制檢疫中心隔離14日。

乘客分開坐不發餐減少接觸

根據國泰航空的內部電郵，兩架包機上的機組人員全屬自願性質，而涉及的機組人員及地勤人員將會穿上衞生署提供的保護裝備。機組人員於包機上只會向乘客提供安全指引及開關機艙門，並會與乘客分開坐，以減少雙方的接觸。據了解，機上將不會提供派餐服務，每名乘客座位將預先放置一枝樽裝水。

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機組人員回港不需隔離

此外，機組人員將不需要接受隔離，而用於接載的飛機事後亦會進行徹底消毒。國泰於電郵上指，機上有醫護人員照顧乘客，而所有登機乘客的病毒測試結果亦為陰性。

據了解，國泰員工對包機的招募亦甚為踴躍，有員工透露不少人均希望可協助滯留港人。此外，由於報名名額很快就爆滿，因此不會影響到當日獲編配候命的機組人員。

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有病徵人士不能登機

保安局副局長區志光今日指出，乘客若在日本已有病徵，將不能乘坐包機，他們要留在當地接受醫療安排。保安局局長李家超早前指，每位在船上港人在離開日本前都會先量體溫，而每架飛機都有438個座位，將設特別的座位安排。包機將在周三準備就緒，預計最快本周四（20日）回到香港。