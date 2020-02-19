Jamie Oliver意式香草醬及第一家春卷皮含過敏成分　食環署籲停用

食物環境衞生署公布，三款食品含有致敏成分，均未有在食物標籤上標明，要求業界立即停止使用或出售有關產品。當中一款是由名廚Jamie Oliver出品的意大利製造瓶裝意式香草醬「Jamie Oliver Green Pesto」，可能含有引致過敏的花生；而新加坡製造的「第一家春卷皮」兩款產品，可能含有可引致過敏的奶類成分。

三款產品資料如下：

Jamie Oliver Green Pesto可能含有可引致過敏的花生，但未有在食物標籤上標明。（網上圖片）

（一）產品名稱：Jamie Oliver Green Pesto 品牌：Jamie Oliver 產地：意大利 分銷商：Wilson International Frozen Foods (HK) Limited 包裝：每瓶一百九十克 此日期前最佳：所有日期

大昌貿易行進口的新加坡第一家春卷皮，未有在食物標籤上標明含有可引致過敏的奶類成分。（網上圖片）

（二）產品名稱：第一家春卷皮 品牌：第一家 產地：新加坡 生產商：第一家食品廠有限公司 進口商：牛奶有限公司 淨重：每包二百四十克／八點五安士 此日期前最佳：二○二二年九月二十日、十月三十一日、十一月二十一日及十二月二十日

（三）產品名稱：第一家春卷皮 品牌：第一家 產地：新加坡 生產商：第一家食品廠有限公司 進口商：大昌貿易行有限公司 淨重：每包二百七十五克／九點七安士 此日期前最佳：二○二二年七月十日

鈖銷商已停售相關產品 並下架及展開回收

食物安全中心發言人說，中心透過食物事故監測系統，得悉澳洲新西蘭食品標準管理局發出通告，指上述香草醬產品可能含有花生；另外英國食物標準局及新加坡食品局發出通告，指多款春卷皮產品（包括上述兩款產品）可能含有奶類成分，但均未有在食物標籤上標明有關成分，正在回收。



中心隨即聯絡本地主要入口商和零售商跟進。初步調查發現分銷商「Wilson International Frozen Foods (HK) Limited」曾進口部分上述香草醬產品，並已分銷至不同零售店；「牛奶有限公司」及「大昌貿易行有限公司」曾進口上述兩款受影響春卷皮產品，並在旗下零售點銷售。涉事分銷商均已按中心指示將受影響產品停售、下架及展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電Wilson International Frozen Foods (HK) Limited（3678 0715）、牛奶有限公司（2299 1133）及大昌貿易行有限公司（2216 8016）。

花生或奶類敏感人士誤食可致過敏性休克

發言人說，花生是致敏物的一種，對此敏感的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、哮喘、濕疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克；對奶類過敏的人士進食含有該等物質的食物後，可令其免疫系統產生反應，常見的症狀有嘔吐、腹瀉、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。至於其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。」發言人呼籲對花生或奶類敏感的人士不要食用有關產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。



根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。