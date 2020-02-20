武漢肺炎疫情持續，本港口罩短缺，工聯會自上月起籌備自設口罩工場，今（20日)進一步交代進度。工場位於大埔工業邨，由構思、拍板至落地僅歷時3星期，首階段會先以半自動機器製造，料可月產10萬個與懲教署CSI規格相同的口罩，將免費送贈予長者、有需要前線工友及基層。待全自動機器在3月下旬投產後，工場將有望每日生產10萬個口罩，亦足以應付相等於半年的供應量。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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「自己口罩自己造！」疫情肆虐，工聯會職業發展服務處主席黃國指市面口罩難求，工聯會曾嘗試訂購口罩，惜受出口限制，遂決定自設生產線應急。他稱，由構思、拍板至落實僅短短三星期，昨終成功生產首批口罩，待10日至兩星期內通過品質檢測後，將透過社區團體及工會，向有需要人士送贈口罩，包括長者、長期病患者、基層及前線工友等。被問及會否供應予醫護及紀律部隊，他稱由於產量有限，長者及前線工友數量龐大，將獲優先考慮，其餘人士則「下一步再諗」。

他又指，今次能夠迅速投産，有賴各方支持，「救人救火，我哋都希望爭取最快速度生產」，至於疫情過後，會否長設生產線作商業運作，亦需待定。

工聯會現時主要以半自動生產線製作口罩，義工會身穿口罩、眼罩及手套等防護裝備，亦確保場地是無污空間。（工聯會提供)

製衣服飾從業員協會副主席陳鄧源表示，現時已覓得兩噸原材料生產口罩，採用與懲教署一樣的供應商，口罩上的三層布料亦通過品質檢測，「我哋嘅口罩，認證係同懲教署一樣。」他指，現時會先以半自動機器製造，料可月產10萬個，待全自動機器在3月下旬運抵工場後，有望每日生產10萬個口罩，約2000萬個貨量，亦足以應付相等於半年的供應量。

工聯會現時已籌得工商界逾500萬元，工聯會榮譽會長陳婉嫻期望，未來可累計籌得700至800萬元，以支持未來半年的穩定生產。她又指，面對乏資金及無廠房難關，幸得政府伸出援手，「自己從政廿幾年，未見過政府嘅速度咁快。」

黃國稱，工聯會生產的口罩規格與懲教署一樣，日後會於口罩上刻上工聯會水印。（陳淑霞攝）

工聯會口罩工場由創科署牽線，最終由永富容器（香港）有限公司免費借出位於大埔工業村、佔地逾二千至三千呎的廠房。工聯會早前亦曾參觀懲教署口罩工場，了解生產環境、物料及流程操作，亦成功聯繫懲教署物料供應商，確保原材料供應。