【武漢肺炎】4間主要巴士公司獲政府借CSI口罩　日後要全數歸還

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，本港陷入口罩荒，坊間發現不作公開發售的懲教署CSI口罩，政府曾稱在疫情發生前，懲教署曾向非政府機構供應CSI口罩，但未有清晰交代去向。 有九巴車長近日獲公司派發CSI口罩，但工會指出公司口罩不足。九巴龍運及新巴城巴發言人證實因口罩不足，獲政府借出口罩，日後須要全數歸還。

九巴2月初派CSI口罩予車長

九巴上月底曾向員工發通告，指口罩數目已非常緊絀，自2月2日起，每更只派發一個口罩。有九巴車長向《香港01》表示，九巴曾於2月4日至7日左右向車長派發CSI口罩，其後則派發不同種類的口罩，他形容疫情初期九巴提供的口罩較厚身，但近日則派發較薄身的印尼口罩。

政府借口罩予四巴 日後須全數歸還

九巴發言人證實曾獲政府借予口罩。發言人表示，2月訂的大部分口罩未能如期付運，以致為員工提供的口罩數量非常緊絀，遂早前向政府尋求協助，2月初九巴及龍運獲借口罩，以確保巴士服務能夠維持，日後須全數歸還。九巴現在每日仍以不同渠道購買成人口罩，盡力保持口罩供應，保障員工健康及維持巴士服務。

此外，新巴城巴現時每天向員工提供一個口罩使用，發言人指，因存量有限，曾向政府借取口罩備用，以確保能維持公共巴士服務。兩巴已努力透過不同途徑採購口罩，當兩巴有足夠口罩存量後，會歸還同等數量之口罩予政府。兩巴現時有一個月口罩存量。

九巴曾向員工提供尺寸較細的口罩。（九巴分會主任黎兆聰提供圖片）

工會：日耗7,000口罩 工程部及文職不獲發

香港汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰形容，九巴口罩不足，如同「吊緊鹽水」。他指，口罩放在站長室，一個月前供同事自由取用，有人一次拿數個甚至整盒，後來規定每人一日兩個，現時每日一個及需簽名領取，而且只提供予前線崗位，包括車長、站長、清潔工及督察，工程部及文職則不提供。此外，有員工反映，九巴提供的口罩部分太薄或太細，「好似小朋友口罩咁」。

黎表示，17年前「沙士」時期，九巴協助員工家庭訂口罩，但是次新型冠狀病毒疫情卻愛莫能助，更曾徵詢工會可否呼籲員工捐出口罩，好讓九巴統籌分配予員工及家屬應急。他指，「同事都好擔心唔夠口罩用」，九巴及龍運合共約6,000名車長，每日營運需使用約7,000個口罩，冀政府可以協助服務業尋覓口罩貨源。