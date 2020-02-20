【武漢肺炎】防疫抗疫基金加碼至300億　15億支援生產本地口罩

行政長官林鄭月娥早前宣布成立防疫抗疫基金，政府晚上（19日）向立法會財務委員會提交文件指，金額由原本的280億元，再加碼至300億元。當中包括擬為醫管局撥款47億元，支援前線加班薪酬及購置保護裝備，又會撥款15億元支援本地生產口罩，以每間工廠設兩條生產線計算，預計會有十間本地工廠可受惠，屆時每月可生產至少200萬個口罩。 此外，基金亦會撥款1.5億設立新的緊急警示系統，利用區域廣播技術（Cell broadcast），加快緊急訊息發放的速度，訊息包括健康或安全警報、或極端天氣情況，預計建議有約2400萬流動電話用戶受惠。政府亦計劃投放4000萬用作購買2萬條電子手環及1萬部智能手機，協助家居隔離。

行政長官林鄭月娥早前宣布成立防疫抗疫基金，投放金額由原本的280億元，再增加至300億元。（資料圖片）

政府周三晚上（19日）向立法會財務委員會提交文件，於周五財委會申請300億元撥款，成立「防疫抗疫基金」，應對新型冠狀病毒疫情，並向受疫情重創或受防疫抗疫措施影響的企業及市民，提供協助或援助。政府指有關撥款申請具迫切性，若延遲撥款會令受影響企業難以繼續經營，一旦撥款通過，基金將會於一周內成立，並由政務司司長張建宗領導。

行政長官林鄭月娥晚上在社交平台發布帖文指，雖然300億元不是一個小數目，但撥款能夠為業界及其員工送上「及時雨」，相信會得到立法會的支持。她續指，由於項目具迫切性，已要求政府各部門以「急民所急」的精神，盡早發放各項資助。

值得注意是，當局擬為醫管局撥款47億元，當中有25億元是提升前線醫護人員加班薪酬、聘用更多臨時員工等；15億元購買PPE保護衣及其它裝備；3.5億元支付前線員工租住酒店或其它住宅作隔離用途；2.6億元支撐實驗室檢測、藥物及醫療儀器發展；9000萬元作為額外的清潔費用。另外，基金會撥款10億元予政府物流署，以全球搜購PPE保護衣。

每間口罩生產工廠可獲300萬津貼

政府亦預留15億元支援本地生產口罩，當中將資助私營企業成立外科口罩生產線。政府計劃每間製作口罩的工廠最高可獲300萬元津貼，每加開一條生產線可獲最高200萬元資助，而每條生產線至少要每月生產50萬個口罩。政府指，整體最多資助20條生條線，預計會有十間工廠受惠，每間開設兩條生產線，料資助涉款5000萬元。

政府會向資助的工廠每條生產線斥資購買口罩一年，料每月購得200萬個口罩。若20條生產線如期運作，每月生產至少200萬個口罩，料一年政府可獲4.8億個本地口罩。政府估算，每個口罩平均賣3元一個，預算總開支為14.4億元。受資助的廠房，所生產的口罩不可出售到外地，有剩餘的口罩必須供應本地市場，如醫療及教育機構等。資助計劃將於本年底結束，即使計劃仍有餘款，本年後才投入運作的廠房將獲資助。另外，基金會撥款8億元予創科局研發重用口罩。

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1.5億設立緊急警示系統

此外，政府亦計劃斥資1.5億設立新的緊急警示系統。文件指，政府過往會聯絡本地電話通訊商協助，以SMS向公眾發布緊急訊息，不過，需時4小時才能將訊息傳達至所有受眾，而使用預繳電話卡的使用者或漫遊服務的旅客亦未必能夠接受到短訊，故計劃利用區域廣播技術（Cell broadcast），加快緊急訊息發放的速度，訊息包括健康或安全警報、或極端天氣情況，預計建議有約2400萬流動電話用戶受惠。

政府亦計劃投放5000萬元支援家居隔離，其中4000萬用作購買2萬條電子手環及1萬部智能手機；1000萬元作系統推行服務及員工開支。