【鑽石公主號】李家超：包機無內地人　今午將第二批港人送回港

政府昨晚派出包機接走日本鑽石公主號的港人，包機已於早上抵港。保安局長李家超今早表示，早上抵港包機有106人抵港，將往火炭駿洋邨檢疫中心隔離14日，目標是今日內將其餘200多名檢測結果陰性的港人送返香港，並呼籲15名拒絕乘包機返港的港人改變主意。 對於有指包機有內地人，李家超澄清包機為港人而設，機上並無內地人；暫時未接到內地人要求坐包機，若收到內地、澳門或台灣居民提出相關要求會個別考慮。

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

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李家超：15人拒乘包機 希望他們改變主意

李家超說，船上有364名港人，260人持特區護照，近100名持其他護照。當中55名港人確診，他們的33名緊密接觸者亦暫時未能回港。現時有200多人表示會坐包機，15人拒絕，他希望全部人均會改變主意乘坐，並在今日全部接送回港。他將安排讓第二批港人在下午上機，又稱無論如何仍會作第三架包機的準備。

李又稱，港人優先乘坐包機，暫時沒有內地人要求一同乘坐包機。但如有特別需要，會再審視。李表示，由此至終以撤回港人為考慮，若機位有可以容納空間，無論是澳門人、內地人或台灣人，都會考慮。

李家超表示，局方成功安排首批港人上包機，於今日凌晨出發，今早8:50抵港，所有人士送往火炭駿洋邨檢疫中心作14日檢疫。昨晚返港的港人從羽田機場出發及上包機，隨機包括4名入境處工作人員，以及4名衛生署及醫管局人員支援；而乘客有106名港人，當中88人持香港特區護照，18人持其他國家護照。

李家超稱，15人拒絕乘包機，希望他們會改變主意。（歐陽德浩攝）

陳肇始：14日檢疫審慎、穩妥

食物衞生局局長陳肇始表示，衛生署及醫管局安排14名工作人員在機上觀察乘客健康狀況，港口衛生科會在下機前講解檢疫安排，如乘客發燒，將有候命救護車送往醫院隔離，下機前亦會量度體溫。如乘客無病徵，會被送往火炭駿洋邨檢疫中心。

陳又稱，檢疫單位設有基本傢俬、小食及飲品，民政署會提供所需協助。執法及醫護人員24小時當值，受檢疫人士基本上不能隨意進出，若沒有衛生人員書面許可不能在社區活動。她表示，受檢疫人士需每日量體溫，如發燒及其他徵狀，有需要會安排送院處理。她又指，郵輪上每日有確診個案，可見病毒鏈未切斷；參考外國做法，14日檢疫是審慎及穩妥的做法。