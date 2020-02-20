【武漢肺炎】兩患者每日去三聖邨海天飲茶　油塘一粥麵員工確診

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日（20日）新增一宗確診個案及一宗疑似個案，累計67宗。第66宗個案為疑似個案，患者是第63宗個案的75歲丈夫，胸腔電腦掃瞄顯示他的肺部有少量「磨玻璃」情況。患者在潛伏期內曾多次去樟木頭「同朋友相聚」，且每天與太太到三聖邨海天花園酒家飲茶。 第67宗確診個案是38歲女士，與丈夫及兒子同住在秀茂坪曉麗苑曉暉閣，並於油塘大本型一粥麵任職收銀員。 另外，北區醫院新增一宗初步確診個案，患者是58歲、男性的士司機。他發燒兩星期，後因暈倒被送院。

第66宗患者已發病三周 對病毒呈陰性但肺部「磨玻璃」​

張竹君說，本港新增一宗疑似個案，即第66宗個案。患者75歲，是第63宗個案的丈夫，雖然他昨日對檢測結果呈陰性，但胸腔電腦掃瞄顯示他的肺部有少量「磨玻璃」情況，不能排除肺炎情況；加上流行病學上，他與患者有接觸史，署方會將他當作確診個案處理。

患者於1月25日起咳嗽、氣喘，曾三度求診。他在2月9日覺得自認為康復，但仍然有咳嗽情況，所以在他的太太確診時，署方安排他到屯門醫院接受掃瞄及隔離。張竹君解釋，患者發病日期早，昨日採集的呼吸道樣本已不能檢測出病毒，相信日後或能從血清等找出證據，「如果到時先當係確診，追蹤就會遲咗。」

曾送確診太太到屯門康和護老中心

張又說，患者在潛伏期內曾多次去樟木頭「同朋友相聚，可能有食嘢」，但據聞朋友並無病徵；此外，患者每天早上9時至10時，均會與太太到三聖邨海天花園酒家飲茶，逗留一小時左右，直至2月15日太太跌倒後，二人沒有到過酒家。另外，患者亦曾於2月2日送太太到屯門康和護老中心，但他沒有進內。

患者在油塘大本型一粥麵任職收銀員，圖片非涉事分店。﹙facebook圖片﹚

患者住秀茂坪曉麗苑 於大本型一粥麵任職

第67宗確診個案為38歲女子，與丈夫及兒子同住在秀茂坪曉麗苑曉暉閣，於油塘大本型一粥麵任職收銀員。患者在2月10日開始發燒和咳，曾經求診兩次，並於2月19入住聯合醫院。她的最後上班日為2月10日，在上班時一直有戴口罩，署方及公司正跟進員工情況。

初步確診的士司機發燒兩周

另外，張竹君又稱北區醫院新增一宗初步確診個案，患者是58歲、男性的士司機。他已經發燒兩星期，後來因暈倒被送院，張呼籲全港的士司機，如需載發燒或出現呼吸道徵狀的客人到醫院，記得戴口罩及保持雙手清潔，如感到不適應盡早求醫。