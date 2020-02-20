【武漢肺炎】醫學期刊指鼻液病毒量較唾液高　隱形病人播毒力強

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎，疫情備受全球醫學界關注。《新英倫醫學雜誌》昨日（19日）刊登了一份報告，指出新型冠狀病毒的病毒量，在發病後不久已很高；且從無病徵患者身上檢測到的病毒量，與有病徵患者相約。另外，報告又指患者鼻液樣本所含的病毒量，比從喉嚨抽取的唾液高。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，患者體內的病毒量，在發病後的2至3天最多，並在6至7天左右回落，疫情容易在家庭群組、社區等散播；他又指，現時醫管局為門診及急症室患者採集「深喉唾液樣本」是可取的方法，準確率逾九成。

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報告：患者鼻液樣本病毒量 較喉嚨唾液高

報告指出，沙士的傳播一般在感染後數天發生，發病初期的病毒量較少，發病後十天左右的病毒量達到頂峰。至於新型冠狀病毒的病毒量在發病後不久已很高，而在無病徵患者身上檢測到的病毒量，與有病徵患者相似，證明隠形患者具有同樣的傳播病毒風險。就著這些差異，報告認為衞生當局處理這兩種病毒，尤其是檢疫及隔離的策略應有所不同。

許樹昌：醫院大爆發風險低

許樹昌說，新型冠狀病毒患者體內的病毒量，在發病後的2至3天最多，並在6至7天左右回落。這解釋了是次疫情容易在家庭群組、社區等接觸者中散播，在醫院出現大規模爆發的風險則較小。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

採樣前先「索鼻」 深喉唾液樣本含鼻液 準確度達91.7%​

另外，報告又指，新型冠狀病毒患者的鼻液樣本，所含的病毒量比從喉嚨抽取的唾液高。惟醫院管理局則於昨日（19日）日起加強監測，由早前為住院肺炎病人做病毒檢測，擴闊檢測對象至急症室及普通科門診病人。若病人年滿18歲或以上，有發燒（攝氏37.5度或以上）及呼吸道徵狀，或有輕微肺炎感染，便需自行收集「深喉唾液樣本」，之後交回診所由衞生署負責化驗，倘結果為陽性將獲安排送院治療。

被問及醫管局措施與報告的發現，許樹昌認為現時政府採取的檢疫措施並無不可。他指出，採集「深喉唾液樣本」是為了簡化抽取鼻液的步驟，患者自行在家中「吐口水痰」，能減低醫護人員因採集樣本而受感染的風險。

至於準確度方面，許稱「採集口水痰前，係要求患者索一下個鼻先，所以痰入面係含有鼻液，準確度唔會低。」他又引港大微生物學系講座教授袁國勇，早前進行的研究稱，以「深喉唾液樣本」作病毒化驗，結果的準確度達91.7%，是一個可取的方法。