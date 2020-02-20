【鑽石公主號】電腦專家楊和生仍滯留船上　望港府提供資訊

停泊在日本的鑽石公主號郵輪，爆發俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情，全船乘客被強制留在船上隔離14日，直至昨日（19日）隔離限期屆滿。港府安排包機今日（20日）接載通過檢測的香港居民回港。惟至今仍有港人滯留在郵輪上，當中包括資訊保安專家楊和生，他表示至今日傍晚仍未收到檢測結果，預料將成最後一批離開的港人，希望港府能主動告知包機安排，否則只能靠傳媒提供資訊。

港府首架包機於今日（20日）凌晨從東京羽田機場起飛，其中45人早已決定乘包機離開的乘客，傍間陸續下船，後來再有數十名港人亦決定離開，最後有逾100名乘客登上包機，首批乘客今早8時許抵達香港，並由多部旅遊巴送達火炭駿洋邨再進隔離14日，預料入境處今日會再安排第二班包機載另一批乘客回港。

仍滯留在鑽石公主號郵輪的資訊保安專家楊和生表示，至今日傍晚仍未收到檢測結果，預料將成最後一批離開的港人。在船上已隔離多日的他表示，已習慣船上固定時間一日三餐的規律生活，閒時會上網或看電影打發時間。

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雖然多日沒有離開房間，未知船上人流情況，但楊和生稱從送餐的敲門聲及船上廣播，就令他得知部分國家旅客已相繼離船，惟至今遲遲仍未等到他與太太可以離船的消息，他說「無太失望」，若政府今日後沒有包機安排，也會聯絡船公司安排回港事宜。

對於今日開始有船上乘客入住火炭駿洋邨檢疫中心，楊和生亦上網稍稍留意情況，呻言回港後預視到會被人歧視，居住條件一定不如在郵輪上服務周到，無奈說「都改變唔到」，只希望港府能主動告知包機安排，否則被滯留旅客只是白紙一張，靠傳媒提供資訊。

仍滯留在鑽石公主號郵輪的資訊保安專家楊和生向《香港01》表示，至今日傍晚仍未收到檢測結果，預料將成最後一批離開的港人。（資料圖片）

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

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