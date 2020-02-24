【逃犯條例】理大副校衞炳江：學生入獄會否保留學位視個案決定　

反修例風波持續近八個月，數以千計學生走上前線示威。下月一日上任為理大常務及學務副校長的衞炳江接受《香港01》專訪問時表示，理解年輕人抱有理想主義，但絕不同意示威要訴諸暴力。他認為，被捕學生須為自己行為承擔責任，大學會否保留在囚學生學位，要視乎每宗個案而定，不認同要特別酌情處理，「後生仔係要激情下...我（後生）都激情過，但暴力就唔得……暴力以拳頭話事，變個定義你個套係真理？」 然而，面對政府先後抽起三所大學，包括理大的醫療教學設施的撥款申請，他指部份議員並不理智，政治先行，無視撥款對教學與研究的重要性，「懲罰學校唔係政府，而係立法會」。

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理大常務及學務副校長衞炳江表示，理解年輕人抱有理想主義，但絕不同意示威要訴諸暴力。（李澤彤攝）

反修例風波至今，有逾七千人被捕，當中四成為學生。衞炳江表示，理解年輕人抱有理想主義，爭取真普選及五大訴求，但訴諸暴力，是違背民主和自由價值觀，做法絕不可取，「後生仔係要激情下，你唔暴力無所謂。我（後生）都激情過，但暴力就唔得……暴力以拳頭話事，變個定義你個套係真理？」

理大有過百學生在示威中被捕，一旦定罪入獄，部份或因刑期過長，失去學位。衞炳江指，大學作為教育機構，會支援被捕學生需要，但會否保留學位，則要交由大學紀律聆訊委員會審視每宗個案決定，「要逐個睇，唔能夠一刀切。」

他明言，大學不會因為社會背景特殊、學生參與示威的良好意圖，就會特別酌情處理，每個學生均有獨立思考，須為自己行為負責任。

理大校園去年底成為警民衝突戰場，校園被警方包圍13日，示威者期間留守校內，衞炳江與其他管理層一同落場化解危機。（資料圖片）

懲罰學校唔係政府，而係立法會。 衞炳江

政府抽起大學撥款 衛炳江：部份議員不理智政治先行

理大去年11月中成為示威衝突的戰場，警方包圍校園接近兩周，有份落場處理危機的衛炳江表示，面對當時環境，大學已盡力做到最好，避免重大傷亡發生，「我問心無愧。」不過，大學被建制派批評縱容學生犯事，淪為暴徒「兵工廠」，政府同月先後抽起三所大學，包括理大的醫療教學設施的撥款申請，總額涉及逾20億元。

衛表示，知悉若政府堅持提交撥款申請，最終亦會被財委會否決，認為「懲罰學校唔係政府，而係立法會。」他指，大學管理層只是想專心辦教育，不評論個別黨派的取向，但同意部份議員並不理智，政治先行，無視撥款對教學與研究的重要性。

不過，他不擔心在政治化的社會環境下，未來大學申請資源會越來越艱難，認為香港人始終是務實，經過一段時間，社會形勢又會逆轉，「政治唔可以當飯食。」