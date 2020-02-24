【財政預算案】千億谷創科應用研究未受惠　理大衞炳江冀擴大資助

理大早前公布最新研發的呼吸道傳染病快速測試系統，一小時內可檢測多達40種病原體，研究成果引起迥響，惟數年前不獲港府資助，令不少人婉惜。 理大副校長（科研發展）衞炳江接受《香港01》專訪時透露，據知當年申請落選，或因技術被視為「未成熟」、研發「未必需要」。他指，不能斷言審批委員無眼光，但綜觀本地應用研究在申請資助上十分困難，即使政府近年斥逾千億元發展創科，但多個基金的資助金額仍然偏低，難助開支較大的應用研究。他期望新一份《財政預算案》能再「加碼」，未來五年提高科研投資佔GDP比率至3%，並加大資助應用研究。

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當年曾私下了解，研究落選死因或是「技術未成熟」、「（研發）未必需要」。 衞炳江

理大副校長（科研發展）衞炳江表示，即使政府近年斥資千億元於創科發展，但資金卻未有著力投放在應用科研。（李澤彤攝）

2003年本港經歷沙士一役後，理大與港大於2015年成立基金，支援呼吸道病毒感染的相關研究，以加強保護公眾對抗傳染病。兩校團隊大約3、4年前欲向創新及科技基金申請約2,500萬元，資助研發全新快速檢測系統及本地疫苗，惟申請最終落選。

未成功獲批資助或因「技術未成熟」

理大副校長（科研發展）衞炳江表示，當年曾私下了解，落選死因或是「技術未成熟」、「（研發）未必需要」。他坦言，資助不獲通過，曾感到不高興，但不會斷言審批委員會欠缺眼光，「我唔會怪ITC （基金），無理由成敗論英雄......好難咬住一個case話，你唔肯支持嘅成功咗，就話你班人做得好差，咁係唔公平。」

不過，兩項應用研究不獲政府資助後，團隊再無尋求申請政府資助，直接由團隊成員之一、澳門科技大學醫學院院長霍文遜的生物科技企業公司斥資，令研究得以持續，日後將在深圳投產。

理大研發全球最全面的自動快速診斷系統，可同時檢測多達40種傳染性呼吸道疾病。醫護人員將試劑盒放在檢測儀後，儀器便可自動檢測樣本。（理大提供）

要做得我哋呢樣嘢，一定係向創新及科技基金申請資助，無其它門路。 衞炳江

千億投放創科 大多研發基金資助金額細

今屆政府投放逾千億元發展創科，當中有330億元用於基金和補助金，是研發經費的重大來源。不過，衞炳江認為，本港申請應用研究的經費至今依然困難，政府資源側重於基礎科研，忽略應用研究，大部份基金的資助金額太小，選擇不多。

現時大學研究經費主要來自兩個途徑，分別是教資會撥作研究用途的經常補助金，以及研資局以競逐形式批出的研究撥款。大學亦可向商界或其它政府機構的研發基金申請資助，包括創新科技署的創新及科技基金、食物及衛生局的醫療衛生研究基金等。

不過，他以今次應用研究項目為例，申請金額龐大，涉及過千萬元，團隊僅能向創新及科技基金申請，一旦落選後，並無其它申請渠道，「研資局係做基礎研究，食衛局轄下的研究基金，上限都係百幾萬……其它基金的資助金額相對細，一定係低過二千萬。如果項目涉及三千幾萬，撥款就要經過立法會審批。」

理大與華為早於2007年合作科研項目，2016年設立本港首個先進系統與光通訊聯合實驗室。（李澤彤攝）

倡科研投資佔GDP升至3% 推動「下游」開發高端科技

衞炳江指，本港應用科研的生態至今尚未成形，應用研究屬「高投資、高風險、高回報」，政府作為本地科研的主要投資者，審批思維卻傾向保守，資助平穩、突破性不高的項目；商界不熱衷投資本地應用科研，即使願意注資，亦基於商業考慮，對研究成果、賺取的回報要求高，變相申請資助的門檻甚高。

他同意，今屆政府大力注資創科發展，但對比周邊國家及地區依然落後。在2018年，本地研發開支僅佔本地生產總值（GDP）為0.86%；在2014年，新加坡為2.19%，台灣為3%。

新一份《財政預算案》於周三公布，他期望，在未來五年，港府能再倍增科研投資佔GDP的比例，由目標2022年達1.5%，提升到2025年可達3%，並加大資助應用研究項目，提高各基金資助金額上限。



長遠而言，他認為，本港應思考推動發展高端科技產業。本地與深圳科研過往有「前舖後居」的定位，即香港精於研究，內地擅於生產，但衞認為，香港有能力包辦高端科技的研究以至生產，從而製造更多工科職位，吸引本地人才留港，令整個產業鏈更完整。