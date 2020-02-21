【武漢肺炎】林鄭及防疫專家籲減社交活動　警員聚會爆確診個案

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，本港近日出現多宗人傳人本地個案，除了打邊爐聚會引發一家13人確診感染個案外，亦有北角明星海鮮酒家聚會導致最少7人感染。多名衛生防疫專家都促減少大型家庭聚會，就連特首林鄭月娥亦曾呼籲市民盡量留在家中，減少親友聚會等社交活動，以免爆發集體感染。 惟近日就流出多宗涉及警隊的多人聚會活動，包括警隊「一哥」鄧炳強出席與藝人曾志偉、成龍及譚詠麟等人的唱K聯歡會，而昨日（20日）爆出有警員確診武漢肺炎，患者發着燒仍出席同袍榮休聚會，在場59名警員均需接受檢疫，未知會否有人受感染。

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出席歡送會59警員須接受檢疫

確診的警員居於油塘油美苑紀律部隊宿舍，他駐守北角警署，近月調任東區警區防暴隊。據了解，警署已即時消毒其儲物櫃。患者本周二（18日）發病，有發燒及咳嗽，當晚到西環明星海鮮燒鵝專門店出席同袍退休聚會，至本周三（19日）到觀塘社區健康中心求診。

警方表示，當日有另59名警務人員出席聚餐。根據衞生署的專業意見，59人被界定為密切接觸者，須接受檢疫。與該警員一同駐守東區警區的防暴隊人員，現階段不界定為密切接觸者，但基於公共衞生考慮，警方已經即時要求相關同事在家自行檢疫，避免與市民接觸。

特首林鄭月娥上周二（11日）亦曾公開在呼籲市民盡量留在家中，減少親友聚會等社交活動。（資料圖片）

袁國勇及張竹君籲減少聚會​

過去數個星期，港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心傳染病處主任張竹君等多個衛生防疫專家，普遍建議暫時減少聚會，減少緊密接觸及盡量避免外出用膳。

特首林鄭月娥上周二（11日）亦曾公開在呼籲市民盡量留在家中，減少親友聚會等社交活動，但指香港是自由社會，不會強制娛樂場所關閉，相信商戶會確保有足夠防禦措施。

「打邊爐家族」「明星飯局」共20人確診

本港近日陸續浮現新增確診個案。早前正值農曆新年，不少家庭互訪拜年及開年飯聚，至今已出現至少三個感染群組病人，都疑在過年活動中互相傳染。

當中打邊爐家族確診人數，由最初9人擴至13人，當中2人為患者同事。另一群組為青衣長康邨居民，兩家親家互相家族成員確診，29人在年初二在北角明星海鮮酒家開年，6人其後確診，一名患者的菲傭疑受到傳染。第三個為屯門家族，兩名患者居所相距1.8公里，但在年初六（1月30日）一同出席一個家庭宴會。

↓↓「一哥」鄧炳強出席藝人唱K聯歡會↓↓

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近日網上流傳一段警務處處長鄧炳強，和一眾明星足球隊藝人晚宴片段，可見警隊一哥鄧炳強和藝人曾志偉、成龍及譚詠麟等在聚會中「攬頭攬頸」，更於無戴口罩下唱卡拉OK。同場出席者尚有察公共關係科高級警司江永祥，以及已調任的原公共關係科總警司謝振中，以及佔旺時因襲擊途人而被判囚的退休警司朱經緯。

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