【武漢肺炎】確診居油美苑警員發燒出席西環歡送會　59人需檢疫

本港昨日（20日）首度有警員確診由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」，該名48歲男警住在油塘油美苑潤美閣紀律部隊宿舍。警方表示，他駐守北角警署，近期被調往東區第二梯隊防暴隊，主要在北角及柴灣巡邏，近期也曾在柴灣已婚警員宿舍駐防。 衞生署衞生防護中心指，確診警員於本周二（18日）發燒，當日無上班；但他晚上到西環明星海鮮燒鵝專門店，出席歡送同袍退休聚會，長達約4個半小時。該聚會中，連同患者共有60名軍裝警員出席，主要涉及數間警署人員，現時警方已要求曾出席聚會的警員先返回所屬警署，避免接觸市民，由於屬密切接觸者，需待衞生署指示是否家居檢疫或進入隔離營。警方稱會調配人手補上，確保他們任職的警署可提供所需服務。 另方面，警方今日（21日）凌晨表示，根據衞生署的專業意見，當晚出席的59名警務人員聚餐，被界定為密切接觸者，須接受檢疫。

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警方表示，高度關注事件，積極配合衞生署進行病理學追蹤，包括主動提供該名警員過去14日的工作記錄和執勤表等資料。根據警方初步資料，該警員在2月4至16日期間，主要在柴灣、北角及香港仔執行警務工作。

患者近月調往防暴隊工作

該48歲防暴警為首名確診新型冠狀病毒肺炎的警務人員，衞生防護中心指，病人有長期病患，自本周二起出現發燒和咳嗽，周三到觀塘社區健康中心求診，其深喉唾液樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，被安排入住基督教聯合醫院接受隔離治療。病人現時情況穩定。

警方表示，該警員原駐守北角警署，近期被調往防暴隊，現時負責東區警區防暴隊工作。最近主要在北角及柴灣附近巡邏，包括在柴灣已婚警員宿舍駐防。

警方正調查他曾否於工作期間，負責登門突擊查核家居檢疫人士有否違反檢疫令。據了解，不排除曾做此工作。

明星海鮮燒鵝專門店周三起已暫停業。（明星海鮮酒家FB圖片）

警方指了曾接觸患者的警員不再接觸市民​

警方稱，將消毒他工作的警署及曾乘坐的警車，也對他居住的宿舍進行消毒。

該警員於本周一及二休假，由於周二起身體不舒服，曾向中醫求診，並吃了中藥。衞生防護中心表示，病人當日晚上5時半至10時，曾到西環明星海鮮燒鵝專門店出席警署警長退休晚宴。

至於與他接觸者，包括同事及出席聚會的同袍，涉及數間警署的軍裝人員。警方表示，得悉他確診後，已聯絡出席的警員。警方指示與他接觸者他們先返回警署，不再接觸市民。有無需要隔離檢疫，警方稱仍在等候衞生防護中心給予指引。

警方按衞生署意見所推行工作

一）全面配合衞生署檢疫59名同事的相關工作； 二）進一步追查確診同事過去14日的工作詳情； 三）消毒相關警察設施、警車和有關紀律部隊宿舍，包括使用1:49漂白水消毒公共地方和用75%酒精消毒電梯和金屬表面； 四）確保前線同事獲派發相應保護裝備，並再次提醒需要與市民接觸的警務人員，注意個人衞生，減低病毒傳染風險； 五）提醒同事，留意自身健康狀況，如有任何不適，需立即呈報並求醫； 六）協助確診同事的醫療和福利事宜；以及 七）靈活調派警力，確保相關警區提供的緊急服務不受影響。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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36名出席「明星歡送會」警員在香港仔分區執勤

警方今日凌晨在Facebook補充，該59名密切接觸者當中，有36人於昨晚（20日）在香港仔分區執勤。警方得悉事件後，已經即時安排所有同事立即停止警務工作，避免與市民接觸，回家等候檢疫安排；另外23人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科。警方已經聯絡所有人士，避免與公眾接觸，回家等候檢疫安排。

患者東區防暴隊同袍即時在家自行檢疫

警方稱和衞生署正積極瞭解所有密切接觸者過去的警務工作，包括是否曾與公眾接觸。根據衞生署的專業意見，與該警員一同駐守東區警區的防暴隊人員，現階段不界定為密切接觸者。基於公共衞生考慮，警方已經即時要求相關同事在家自行檢疫，避免與市民接觸。

由於出席歡送會的警員集中在數間警署，一旦他們都需隔離檢疫，警方稱會作出適當調配，以填補人手減少的警署及組別。

醫管局的「加強化驗室監測」計劃自2月19日起擴闊至普通科門診及急症室病人，這宗個案亦是經該計劃確診。