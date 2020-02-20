【武漢肺炎】醫管局擴大監測　首日300急症及門診病人需交唾液

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，醫院管理局於昨日（19日）日起加強監測，如急症室及普通科門診病人出現發燒及呼吸道徵狀，或有輕微肺炎，便需自行收集「深喉唾液樣本」，之後交回診所由衞生署負責化驗，倘結果為陽性將獲安排送院治療。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，昨日有300名到急症室或普通科門診求醫的病人接受檢測，冀望在1至2日後得出結果。

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1至2日後有化驗結果

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，昨日開始推行加強化驗室監察計劃，首日有300名到急症室或普通科門診求醫的病人需接受檢測。他希望病人在今日內交回樣本，再交由衞生署化驗室進行化驗，1至2日後能有結果。

醫管局則於昨日起加強監測，由早前為住院肺炎病人做病毒檢測，擴闊檢測對象至急症室及普通科門診病人。若病人年滿18歲或以上，有發燒（攝氏37.5度或以上）及呼吸道徵狀，或有輕微肺炎感染，便需自行收集「深喉唾液樣本」，之後交回診所由衞生署負責化驗，倘結果為陽性將獲安排送院治療。

至於檢測的準確度方面，中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱「採集口水痰前，係要求患者索一下個鼻先，所以痰入面係含有鼻液，準確度唔會低。」他又引港大微生物學系講座教授袁國勇，早前進行的研究稱，以「深喉唾液樣本」作病毒化驗，結果的準確度達91.7%。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

首名死亡病人有解剖

面對昨日再有一名70歲武漢肺炎患者因病情惡化離世，令本港死亡個案增至2宗，劉家獻稱，兩名已過身病人的報告會轉交死因裁判官；首名死亡病人曾有進行解剖，暫未知第二名死亡病人是否需要解剖，局方亦未掌握兩名死者的肺部情況。

張竹君：衞生署及警方已準備就緒 啟用超級電腦

至於警方早於2003年沙士期間利用「超級電腦」成功追尋感染源頭，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目批評，政府至今仍未啟用超級電腦，以追蹤患者的密切接觸者，做法令人震驚。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君則稱，當疫情進入緊急應變級別時，署方已聯絡警方，請他們隨時準備啟用超級電腦計劃，「雙方都準備就緒」。她又稱，現時本港每日新增2至3宗個案，主要靠「問患者問題」追蹤其潛伏期及接觸者；倘個案數字繼續上升，追蹤工作出現困難，會請求警方啟用。