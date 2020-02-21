【武漢肺炎】DSE生滯湖北　考評局：試前兩周須抵港、虛報可被DQ

武漢肺炎疫情持續，考評局及教育局將因應疫情發展，在本月底公布有關文憑試的安排。考評局早前向文憑試試場學校公布的最新防疫措施，除了要求學校為所有考生量體溫、試場座位須保留一米間距及所有人戴口罩外；考生亦須在每日應考首節考試前填寫申報表，確保無不適及考試前14天內未曾到內地，考評明言，若發現虛報者，最嚴重可被取消考試資格。 惟教育界立法會議員葉建源今日（21日）表示，初步獲40多間學校回覆，至少有45名香港學生仍滯留湖北，當中包括至少三位應屆文憑試考生，希望港府特別考慮須趕回港參加文憑試的考生，盡快協助他們回港。

考評局要求學校檢視禮堂與課室試場之座位距離，確保考生間須保持橫縱方向各最少一米距離。（資料圖片）

考評局早前致函將作文憑試考場的學校，講解文憑試期間試場的最新防疫措施。據衞生防護中心建議，學校需在試場外設置溫度探測儀器，並增加人手為考生量體溫；由於考生的座位不論橫縱方向，均須保留約一米間距，考評局預計部分學校因此需增加用作試場的課室數目，故建議學校在核心科目開考日向學生提供額外放假，以騰出位置。

考評局於信中直言，由於口罩、溫度計等設備供不應求，故考評局要求學校統計新安排下，可供使用的試場的防疫設施及探熱儀器的數量，再按學校需要提供防疫物品，考評請學校最遲在昨日（20日）回覆後，考評今日表示，正與學校檢視試場相關安排，以確定所需的禮堂及課室數目。

考生須於第一節開考前 申報身體狀況

至於考生方面，考評局要求考生每日在第一節考試開考前，均須在申報表上申明體溫正常及無不適，以及須在考試前14天內未曾到內地；考評局明言，若發現考生虛報資料，將當作違反考試規則處理。如考生拒絕合作或作不實申報，最嚴重的懲處是取消考試資格。

葉建源：逾40間學校有學生滯留湖北 至少三名為DSE生



惟教育界立法會議員葉建源今日表示，初步有逾40間學校表示有學生滯留湖北，目前收集到的資料中，包括22位中學生（其中有3位應屆文憑試考生）、22位小學生及1位幼稚園學生。當中7人在武漢，其餘38位包括荊州、宜昌、襄陽、黃岡等，而大多滯留學生與家人一起，大多是農曆年假期間回鄉探親後滯留當地，目前身體健康，希望能盡早回港。

葉建源又說，除了湖北約45名學生，另有數百名中小學和幼稚園學生仍在湖南、浙江、天津等地，大多受省市封閉影響而滯留。他正收集學校提交的學生名單及聯絡方法，之後會交政制及內地事務局跟進，希望港府盡快撤走滯留湖北港人，並特別考慮須趕回港參加文憑試的考生。