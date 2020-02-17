【武漢肺炎】葉建源促盡快公布DSE安排　說明怎應對出現病徵考生

武漢肺炎疫情下，教育局早前宣布全港學校不會早於3月16日復課，而中學文憑試（DSE）中文口試將押後舉行，至於其他考試安排，將於本月底公布。教育界立法會議員葉建源今日（17日）召開記者會時，促政府盡快公布有關文憑試安排及考場上的防疫措施，包括列明如何處理考生不適，甚至出現病徵的情況，讓考生及家長安心，可專注考生備試。

政府本月初公布，因應疫情，原定下月27日前舉行的所有文憑試考試（包括體育科、音樂科實習考試，以及原定在3月11日開考的中文科口試）將延後舉行；並透露政府正研究兩個方案舉行文憑試，第一是各科筆試和英文科口試如期3月27日開考，體育科和音樂科實習考試延至5月舉行，中文科口試則延至5月18日至26日進行；放榜日期延後約一星期至7月15日。

葉建源呼籲，政府應盡早公布考試安排及疫情下的防疫措施，方便考生備試，同時因應疫情須就文憑試作充分準備，訂立緊急及突發情況的應對方案。（鄧穎琳攝）

第二方案是延遲整個文憑試約四星期，各科筆試4月24日開考，5月25日完成。體育科和音樂科實習考試5月底至6月中舉行。惟此方案下，兩項語文科口試將取消，考評局會按比例調整中文和英文科其餘各卷比重，以計算相關科目的總分和評級。考評局將盡量壓縮改卷程序所需時間，務求7月內放榜。

教育局早前表示，DSE最終安排將在本月底公布。葉建源今日呼籲，政府應盡早公布考試安排及疫情下的防疫措施，方便考生備試，同時因應疫情須就文憑試作充分準備，訂立緊急及突發情況的應對方案。

他提議教育局及考評局應在考場內須作特別安排（如增加考生間的坐位間距、入試場前須探熱），試場內須備有充足防疫裝備供考生及監考人員使用；亦須定立疫情下緊急情況的機制。他舉例指，應訂立詳細指引及機制，說明若考生不適甚至出現病徵時的應對安排，讓考生及家長能放心應考。