【武漢肺炎】教育平台免費開放予DSE生　老師直播解題、即問即答

武漢肺炎疫情未減，教育局至今尚未公布DSE最終開考日及安排，教育直播平台kosmic.io宣布，在疫情期間免費向DSE考生開放，考生可免費收看不同科目老師講解應試技巧或歷屆試題的直播影片。考生除了可即時向直播老師提問，亦可直播自己的溫習情況，讓他人監測自己溫習。

教育直播平台kosmic.io聯合創辦人吳銘軒（中）、團隊成員李翌琛（左）及林泳彤（右）。（鄧穎琳攝）

kosmic.io聯合創辦人吳銘軒（Matthew）曾在香港就讀國際學校，其後升讀英國倫敦學院，畢業後從事市場營銷，他留意到本港未有與教育有關的直播平台，故決定以DSE生為首批用家，將來有意擴展至全港大中小學，甚至全球大專院校及不同專業領域的課程。

吳銘軒解釋，互聯網不同社交平台吸引力大，即使老師資歷深、學歷高，但表達得沉悶，亦很難吸引學生全程投入，團隊測試發現只有約15%學生能看完一小時教學影片，「重點不在老師的出身及學歷，而是老師的表達方式。」

教育直播平台kosmic.io聯合創辦人吳銘軒希望，平台可吸引學生學習。（鄧穎琳攝）

為擺脫教育影片沉悶形象，平台分為「所有頻道」及「已認證頻道」，「已認證頻道」中每名教師都經過平台核實學歷、教學經驗及表達能力等，確保教學內容正確及較有趣。吳直言：「教育是好悶，如果新的內容、格式及表達方式，令學生看到最後一秒，是我們希望做到的。」

每星期直播14次

平台現時每周約有14次DSE課程的直播，包括中英數、中史及化學科。考生可按自己的選修科目，挑選合適自己的範疇，緊貼特定導師的分享，武漢肺炎疫情期間，平台的直播影片會免費向DSE生開放，同學可觀看直播或重溫直播內容；而直播室設有類似打機形式的「Chat Box」功能，讓考生可即時提問及回應直播教師的提問，教師亦可分享文件或材料供同學參考。

吳又指，Youtube、Facebook等社交平台上有太多種類的娛樂影片，學生易被其他影片「吸走」而分心，故設立專門平台供同學溫習之用。

疫情期間考生難與朋友一起面對面溫習，平台提供Studygram的功能，讓考生直播自己的分享溫書實況，亦可與他人分享溫書心得。有試用Studygram功能的大學生鍾雪楠形容，直播溫習情況可讓其他人監督自己溫習，令自己動機更高，即時聊天亦會收到他人留言鼓勵及支持，加深了她的溫習動機。

平台即日起免費向DSE學生開放直播短片、重溫直播及Studygram功能，有興趣者可到網站登記試用。kosmic.io團隊的林泳彤（Jessica）指，平台會在Instagram公布直播的時間表、科目及直播內容的主講範疇，如中英數及通識的必修科目前已有兩名教師，確保運作順利，「老師會即席在網上講應試技巧及歷屆試題。」