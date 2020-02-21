由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，昨日新增3宗確診個案及1宗疑似個案，其中48歲、居油塘油美苑的北角警署軍裝警員感染惹高度關注，他曾於本周二(18日)晚在西環明星海鮮燒鵝專門店出席警員聚會。 該酒樓已現暫停營業，發言人今日回覆《香港01》查詢時指，當晚共有60位客人出席包廂飯局，與其他客人分隔，另有兩名員工負責主要接待，已交相關資料予衞生署跟進。分店已作消毒，何時重開暫無定案。

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明星海鮮酒家集團昨公布，部分食肆暫停營業，包括西環明星海鮮燒鵝專門店。（明星海鮮酒家FB圖片)

涉事酒家位於西營盤德輔道西，明星海鮮酒家集團昨凌晨於Facebook專頁表示，決定暫停營業部分分店，當中包括西環店。



明星海鮮酒家集團發言人今日回覆稱，該分店受疫情影響，遂按原定計劃暫定營業，非因接待確診警員飯局所致，至昨日接獲衞生署通知始知悉事件。

共有60位客人，分坐5圍

發言人又指，當日警員聚會中以獨立包廂形式進行，共有60位客人，分坐5圍，全部於同一廂房用膳。至於其他客人數目，則未能提供確實數字。

當晚負責主要接待及招呼的共涉兩人

至於員工方面，當晚負責主要接待及招呼的共涉兩人，已交由衞生署跟進，以便決定是否需列入密切接觸者，其他員工資料亦已一併交予衞生署。分店已進行徹底消毒工作，何時重開則暫時未有定案。



警方昨晚則確認該警員確診感染。根據警方初步資料，該警員在本月4至16日期間，主要在柴灣、北角及香港仔執行警務工作。本月18日晚曾在西環一家食肆與另外59名警員聚餐，根據衛生署意見，該59人被界定為密切接觸者，須接受檢疫，其中36人昨晚（20日）在香港仔分區執勤，已即時安排停止警務工作，回家等候檢疫安排；23人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科，警方已聯絡所有人回家等候檢疫安排。

59名密切接觸者中，36人昨晚（20日）在香港仔分區執勤，已即時安排停止警務工作，回家等候檢疫安排；23人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科，警方已聯絡所有人回家等候檢疫安排。