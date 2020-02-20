【武漢肺炎・2.20】增3人確診　北角警員曾出席西環明星酒家聚會

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港累計已錄得67宗確診個案及1宗初步確診個案，其中2人死亡。首批滯留在鑽石公主號郵輪的106名港人，今日凌晨已乘搭港府包機返港，入住火炭駿洋邨檢疫中心。 其中今日新增3宗確診個案及1宗疑似個案，即總數為69宗。其中一名確診患者為北角警署軍裝警員，他曾在本周二（18日）發燒當日，到西環明星海鮮燒鵝專門店出席一場同袍聚會，據稱有多達60人出席。

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【23:25】衞生防護中心續將第66宗個案列為疑似個案。他是一名75歲男子，為確診的太古城工程師的外父，其妻為昨日確診83歲女子（為第63宗個案）。病人過去健康良好，居於屯門海景花園一座，其胸腔電腦掃瞄出現相關特徵，連同流行病學調查初步資料所得，中心將其界定為疑似個案。據了解，他的肺花如「磨砂玻璃」。



病人於潛伏期內（即1月12日至25日期間）曾多次即日往返廣東東莞樟木頭。另外，進一步調查顯示病人於1月25日至2月18日早上9時至11時期間，每日偕妻子到屯門三聖街5號海天花園酒家1樓早膳。曾於上述時間到訪該酒家的市民，如出現相關病徵，請致電衞生防護中心熱線。

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【22:28】生署衞生防護中心公布，截至今日（20日）晚上8時，增加三宗由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」，至今本港確診個案累計68宗、疑似個案一宗。

第一宗個案為一名38歲女子（為第67宗個案），她於潛伏期內沒有外遊，居於觀塘曉麗苑曉暉閣。同住丈夫沒有出現病徵，將被安排接受檢疫，而其同住兒子自1月24日起出現間歇性咳嗽，將被安排入住聯合醫院接受進一步檢查。

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第二宗個案為58歲男的士司機（為第68宗個案），居於元朗新田石湖圍。他於本周二（18日）到北區醫院求醫，昨日因昏厥而入住該院接受治；潛伏期內沒有外遊，其同住的妻子及兒子沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

其駕駛的士車牌號碼為JW9897，最後上班日期為本周日（16日），衞生署促曾於1月25日至2月16日期間乘搭該的士的乘客，請致電衞生防護中心熱線。



第三宗為48歲男警務人員（為第69宗個案），居於油塘油美苑潤美閣。他自本周二（18日）起出現發燒和咳嗽，昨日到觀塘社區健康中心求診，在「加強化驗室監測」計劃確診下被發現。他自本周二出現病徵後沒有上班，潛伏期內沒有外遊，其妻子及外母，均出現病徵，將被轉送基督教聯合醫院接受治療。

男警在發燒當日下午5時半分至晚上10時，曾到訪西環西營盤德輔道西271-285號西環明星海鮮燒鵝專門店出席聚會，衞生防護中心正跟進相關接觸者工作。

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明星海鮮酒家昨公布，旗上部分食肆暫停營業，包括西環明星海鮮燒鵝專門店。（明星海鮮酒家FB圖片）

【21:19】初步確診的警員在北角警署工作，據了解，警署已即時消毒其儲物櫃。消息人士透露，該病人於2月18日發病，有發燒及咳嗽，當晚曾出席一個指揮官的退休飯局，至翌日（19日）到觀塘社區健康中心求診。

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【20:52】《香港01》從多個消息渠道核實，門診自行收集口水樣本後確診的確診者是一名警員，住在油塘油美苑紀律部隊宿舍。

【19:25】醫院管理局昨日起將化驗室監測計劃擴闊至急症室及普通科門診病人，患者回家後自行收集深層唾液樣本，翌日交給衞生署檢測。《香港01》接獲消息指，今日傍晚再增一宗初步確診個案，病人於觀塘區普通科門診求醫，病人交回的唾液樣本，檢測結果對新型冠狀病毒呈陽性，是實行新措施以來，首位在普通科門診篩查到的確診個案。

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【01獨家】兩名鑽石公主號上岸港人無上包機 已搭全日空航班回港

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【16:34】新增兩宗確診個案一初步確診

第66宗個案，是第63宗確診者的丈夫，75歲男性，呼吸道樣本是陰性，但CT胸腔電腦掃描，少量毛玻璃，不能排除是肺炎，是流行病學關聯，因此當作確診個案處理。

患者1月25日咳嗽，1月31日、2月4日、2月7日看過兩個醫生，2月9日覺得自己康復。直至2月18日太太確診，安排住入屯門醫院隔離治療，醫院安排電腦掃描（CT）。他潛伏期多次回內地東莞樟木頭，同朋友吃飯，據聞朋友沒有病症，與廣東省跟進。

他與太太平時早上9點至10點，到屯門三聖邨海天花園酒家飲茶，每日如是，直至2月15太太跌倒。2月2日曾經接送太太到屯門康和護老中心，但沒有下車。

第67宗個案，是38歲女士，在油塘一粥麵任職收銀，2月19入聯合醫院，一直有戴口罩，正跟進員工情況。

另外新增一宗初步確診，北區醫院，58歲男的士司機，暈倒後送院，發燒兩星期。呼籲的士司機記得戴口罩、酒清搓手液。醫院資料指他不記得有無載客。

另外與澳門追蹤流行病學資料。本港第62、25宗確診者，曾經澳門，昨天澳門說發現這兩宗個案在2月6日回港時，二人坐同一架車101X（10人上車，3人來港，1人已有他電話，另外2人只有名，未聯絡到）、金巴（1700開出，約有30-40人），經港珠澳大橋。呼籲市民如坐過同一班金巴，聯絡當局。當局正追蹤二人搭巴士的情況，但患者未必記得清楚是否坐或站等。

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【12:00】政府發言人今日（2月20日）表示，因應疫情最新情況，政府會繼續實施部門的特別上班安排至3月1日，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。政府屆時會再檢視情況。政府部門除了會繼續為市民提供緊急或必須的公共服務，以及維持有限度的基本服務外，亦會作出必要調整，向市民提供適切服務，並為逐步恢復正常服務作好準備。但目前防控疫情仍是重中之重的工作，政府會密切注視疫情的發展，再作出下一步的決定和部署。個別部門會就各項服務最新安排，盡快另行作出公布。

▼日本鑽石公主號港人情況▼

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【10:36】消息指，聯合醫院新增一宗確診個案，消息指患者是一名38歲女子，近期沒有外遊紀錄，因肺炎入院。患者住油塘，在元朗返工。另外，昨日確診的小西灣邨夫婦，將轉至瑪嘉烈醫院隔離治療。

保安局長李家超、食衛局長陳肇始見傳媒交代鑽石公主號港人返港情況。（歐陽德浩攝）

【09:10】李表示，由始至終以撤回港人為考慮，今次是通過外交途徑促成，若機位有可以容納空間，無論是澳門人、內地人或台灣人，都會考慮，但首要是港人回港，衛生原則是檢測是陰性，非確診者或緊密接觸者。他強調，目前沒有收到港人或澳門人以外人士提出乘坐包機的要求。

【09:03】被問及政務司長張建宗昨日指本港疫情受控的說法是否有誤，陳肇始沒有正面回應，僅指在一直在監察疫情及不同專家組整體策略，認為是正確及方向是對的，已不斷監察、不同應對措施，以及擴大監察範圍，有效減低社區傳播。

【08:55】李家超表示，安排包機是香港居民而設，但其他地方如有需要，會以人道考慮處理。他稱，檢疫中心不同部門有不同職責，保安工作及有否違反檢疫令，責任是在警方；醫療服務及查詢有醫療輔助隊。他稱暫時沒有內地人要求一同乘坐包機。

【08:50】李家超表示有55名確診港人，33名是緊密接觸者，有200多人表示會乘坐包機，15人拒絕；包機未起飛都希望他們改變主意乘坐免費包機，否則他們可能在安排住宿有困難，大機會返港後仍需接受14日檢疫。他稱，港人乘坐包機是優先，又指有外國代表查詢上包機安排。

【08:49】陳肇始感謝乘客合作及諒解，並強調入住者沒有病徵及不是確診或懷疑個案，入住獨立單位，執法及醫護人員24小時當值，基本上不能隨意進出，若沒有衛生人員書面許可不能在社區活動。

【08:48】食物衞生局局長陳肇始表示，衛生署及醫管局安排14名工作人員在上機觀察乘客健康狀況，港口衛生科會在下機前講解檢疫安排，如有發燒會送往醫院隔離，下機前亦會量度體溫。如無病徵，會送往火炭駿洋邨檢疫中心，屆時衛生署人員亦會再作病毒檢查，如呈陽性會送院檢疫及隔離。檢疫中心單位設有基本傢俬、小食及飲品，民政署會提供協助。她表示，受檢疫人士要每日量度體溫，如有發燒及其他徵狀會安排送院處理；她又指郵輪上每日有確診個案，可見病毒鏈未切斷，參考外國做法，14日檢疫是審慎及穩妥做法。

【08:44】政府無論如何會準備第三架包機，雖然今次撤離港人行動相當複雜。李家超感謝多方努力，包括國泰安排及機組人員，以及中國駐日大使、入境處、保安局等部門協助，又多謝日本駐港總領事提供想法及向日本政府反映。

【08:42】李表示，原本下船只有30至40人，但在多方協調下，最終接載106名港人回港。船上共有364名港人，260人持特區護照，近100名其他護照人士，包括55確診者暫時未能回港。目前有20至30名表示不會坐包機，希望他們改變主意，目標是所有檢測及陰性結果人士今日內全部接送回港，並會安排下午讓港人上機，盡量將所有香港人接送回港才起飛。

【08:38】李家超表示，成功安排首批港人上包機，今早凌晨出發和抵港。所有人士送往火炭駿洋邨檢疫中心作14日檢疫，包括106名港人，當中88人持香港特區護照，18人持其他國家護照，所有人通過檢測及屬陰性，獲日本厚生勞動省納入陰性名單。

【08:25】食物及衞生局長陳肇始、保安局長李家超將見傳媒，交代安排日本鑽石公主號港人乘包機返港安排。

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【08:05】截至間周四（20日）上午8時05分，全國確診病例74654宗，過去一日再多108人不治，累計增至2118人死亡，疑似病例5348宗，治癒病例16154宗。在重災區湖北，確診病例62031宗，累計2029人死亡，10337人治癒。

【06:40】湖北衞生健康委員會公布，全省昨日（19日）新增628宗新型冠狀病毒肺炎，是自上月27日以來，首度日增少於1,000宗。扣除覆核後剔走原列確診個案279宗，新確診病例淨增加349例。全省確診累計62,031宗，當中武漢市佔44,412宗。

武漢市仍最嚴重，新增615例，另增加的有：仙桃市5例、十堰市3例、隨州市3例、襄陽市2例，合共628宗。多市覆核後扣減確診人數，總共279例：黃岡市核減5例、鄂州市核減5例、恩施州核減5例、天門市核減13例、孝感市核減15例、黃石市核減16例、宜昌市核減16例、荊州市核減31例、咸寧市核減66例、荊門市核減107例，合共扣除279例。

全省新增病亡108例，總數突破2,000宗，增至2,029宗；全省新增出院1,209例，累計增至10,337例。目前仍在院治療43,745例，其中重症9,128例、危重症2,050例，均在定點醫療機構接受隔離治療。

【06:20】香港機場東岸路對出停車場，有政府人員跟旅遊巴士司機及醫療輔助隊等人員講解工作情況，跟後到停機坪作準備。現場所見，當局安排了8架大型旅遊巴及3架小型旅遊巴，大部分司機已穿上藍色保護衣、口罩等裝備。

【鑽石公主號】102返港旅客中有人未有檢測證明 曾國衛：係陰性

【06:00】鑽石公主號郵輪疫情嚴重，首批102名香港旅客今日凌晨4時（香港時間，下同）乘搭港府的國泰航空包機回港，預計早上9時許才可抵港。有旅客抵達東京羽田機場時表示，每日在船上聽到愈來愈多人確診，十分憂慮，得以離船回港，心情頓時感到輕鬆；亦有受訪旅客稱，為了整體社會利益，接受回港後再隔離14日安排。

入境處處長曾國衛表示，所有能夠落船的港人，檢測結果都呈陰性反應。他說，日本當局最初的檢測進展較慢，經外交部斡旋後，檢測結果有所加快，所以臨時多一倍旅客可回港，但未能及時取得證明書。第二班包機會延至今晚（20日）才啟航，讓更多檢測結果呈陰性的港人可回港。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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【00:00】首批獲准離開「鑽石公主號」的港人，在周三（19日）晚上10時開始在日本橫濱落船，他們會由旅遊巴接載到東京羽田機場，再乘坐專機回港，預計周四（20日）早上抵香港機場。外交部駐香港特別行政區特派員公署晚上在facebook發貼文表示，公署副特派員宋如安、與中國駐日大使館參贊兼總領事詹孔朝、保安局副局長區志光及入境處處長曾國衛在現場負責指導撤離工作。

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

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▼官方「強制自我檢疫問與答」▼