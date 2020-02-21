【武漢肺炎】多個家族酒樓聚餐中招　醫生指共用公筷仍有傳播風險

爆發自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，連日來有多宗確診個案均曾到酒樓用膳，包括首名確診警員。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，酒樓聚餐用膳時間長，加上或有其他社交接觸，容易增加傳播風險。他呼籲市民用膳時應避免共用公筷，應每人配置兩套餐具，又應盡量減少宴會聚餐。感染及傳染病科醫生曾祈殷則稱，酒樓方面不應安排食客搭檯用膳。

連日來新增的確診個案中，部份人曾到酒樓用膳或參加聚餐。圖中非患者到訪的酒樓。（資料圖片／張美華攝）

本港連日來新增的確診個案中，部份曾到酒樓用膳或參加聚餐，包括曾出席同袍退休飯局的首名確診男警，及自1月25日至本月18日期間每日到屯門一酒樓飲早茶的老年夫婦，此外早前亦有多個確診個案曾於北角明星海鮮酒家出席聚餐。

梁子超：酒樓用膳時間長 比較令人擔心

對於多個確診個案均曾到訪酒樓，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超坦言酒樓「比較令人擔心」，他說，酒樓的空調系統內鮮風量不高，形成一個密閉空間，一旦有人咳嗽等便容易傳播病毒。此外，酒樓多數人多密集，加上進食時均會除下口罩，令病毒或透過飛沫傳播。由於酒樓聚餐用膳時間長，加上或有較多社交接觸，「唔似快餐店食完就走，又可能會唱下K，」變相增加感染風險。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超（資料圖片）

建議每人配備兩套餐具

他指出不少人用膳時會共用公筷，惟病毒仍有機會透過接觸同一對餐具傳播，建議應每人配置兩套餐具，一套供自己進食，另一套則用作公筷夾餸。此外，他又提醒市民用膳時應注意手部衞生清潔，使用公用廁所後應蓋上廁板才沖廁。他指現時對病毒傳播掌握資訊不多，但根據過往個案情況不需要太多數量的病毒足都可以傳播，呼籲市民應減少多人聚餐或舉行任何形式的宴會，否則日後付上的代價將會更大。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

切勿於進食期間到處走動及對話

感染及傳染病科醫生曾祈殷同樣指出，多人共用公筷非恰當做法，「四碟餸起碼要有四對公筷。」他又提醒市民到酒樓用膳時應減少逗留時間，切勿於進食期間到處走動及對話，而進食後應盡快戴上口罩。他說，酒樓的播毒風險視乎餐檯之間的密度、食客及侍應有否佩戴口罩等，建議酒樓不應安排食客搭檯，並應盡量用屏風、膠板等分開食客，而所有人進入前均應量度體溫及以酒精搓手液消毒。