【連儂牆】揮鐵鎚令青年嘴唇受傷　需縫兩針　地盤工囚8個月

反修訂《逃犯條例》引發爭議，各區出現「連儂牆」，一名地盤工人去年途經藍田「連儂牆」時，揮動鐵鎚襲擊在場市民，一名青年疑因此嘴唇受傷，需縫兩針。地盤工早前承認傷人罪及管有攻擊性武器罪，今（21日）於觀塘裁判法院被判囚8個月。裁判官判刑時對被告直言，任何人都不能因政見不同而向他人使用武力，事主沒有受更嚴重的傷勢屬不幸中之大幸。

被告蔡世紅，47歲，報稱地盤工人。控罪指，被告於去年8月15日，在九龍藍田啟田商場外非法及惡意傷害湯俊浩。

願賠償傷者 但對方拒接受

辯方今進一步求情指，被告已就事件深切反省，並指被告願意賠償事主，但事主拒絕接受，望法庭考慮到被告受酒精影響，一時衝動下才干犯案件。

裁判官判刑時指，任何人都不能因政見不同而向他人使用武力，被告事發時以鎚子欲嚇退在場人士，他顯然知道在人群中揮動鎚子或會傷及他人，但他明知有關風險卻依然這樣做。

被告蔡世紅今在觀塘法院被判囚8個月。

指事主的傷勢清晰可見

裁判官又指，事主的上唇因而受傷，該裂傷清晰可見，事主沒有因被告的行為受更嚴重的傷勢，實屬不幸中之大幸，雖然被告稱受酒精影響才犯案，但這不會淡化案件的嚴重性，裁判官考慮到被告的前科、背景等因素後作出以上判決。

案情指，被告於去年8月15日途經藍田啟田商場外的「連儂牆」，並撕去牆上的告示貼及海報，在場人士阻止，雙方因而發生爭執。被告從膠袋中取出鐵錘揮動，以致事主上唇裂傷需要縫兩針。

案件編號：KTCC1682/2019