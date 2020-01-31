【連儂牆】元朗西鐵站看「文宣」遭多人揮棍圍毆　六男女受傷送院

元朗西鐵站對開發生傷人案，今日（30日）晚上10時許，六名男女在元朗西鐵站地面整理連儂牆期間，突遭多名不明人士追打，當中有人持棍及伸縮棍施襲，現場有人被毆打跌在地上，仍遭人拳打腳踢襲擊，施襲者得手後逃去。元朗（嘉湖北）區議員伍健偉知悉事件後，立即趕到現場，陪同部份傷者送院。

部份青年被人打至倒地。(網上片段截圖)

六男女遇襲受傷 約十名施襲者逃去無終

警方表示，事發在昨日（30日）晚上10時51分，據報六名事主在上址，被約十名男子懷疑以棍及手襲擊，原因不明，施襲者其後逃去。另外，一名受傷的30歲姓朱男子，其一部價值約一萬元的手機亦懷疑被施襲者搶去。警員接報到場，經初步調查，案件列傷人及搶劫，交由元朗警區反三合會行動組第一隊跟進，暫未有人被捕。六男事主分別頭、手、眼及臉受傷，清醒被送往博愛醫院治理。

區議員伍健偉：可疑男在附近監視 衝出指罵並施襲

伍向記者表示，約昨晚（30日）10時50分，當時有兩名份屬朋友關係的男子，在晚膳後到元朗西鐵站地面的連儂牆看「文宣」，期間，有兩名可疑男子在附近監視，取出手機並在南邊圍對出等侯。有在場人士見狀，上前詢問該可疑人監視目的，未幾即有6至8名人士走出，衝往正在看文宣的男子，並指罵他們為曱甴。

該批人士未幾動手，用伸縮棍襲擊兩男子頭部，其他途人見狀，上前制止亦被打傷。事件造成4男2女受傷，傷勢主要在頭部，當中兩男傷者需要縫針。伍稱，便衣警員曾到醫院為傷者錄口供。

元朗（嘉湖北）區議員伍健偉（劉定安攝）