【和你lunch】要求徹查721事件中環集會和平散去　警帶走至少一人

今日（21日）是元朗7.21無差別襲擊事件發生的7個月，多區均有紀念活動。下午一時，有約100人在中環置地廣場參加「和你lunch」活動，要求警方徹查7.21事件，其中當日在現場的立法會議員林卓廷亦有出席。警方則在置地廣場多個出入口，以及地鐵站戒備，惟雙方沒有大衝突。

今日是「721元朗白衣人無差別襲擊」事件7個月，網民今日在多區發起「和你Lunch」行動。其中在中環，市民在置地廣場聚集，高唱反修例歌曲及手舉標語。（高仲明攝）

7.21元朗無差別襲擊事件發生的7個月，多區均有紀念。下午多區有「和你lunch」活動，防暴警員在觀塘截查多人。而中環的活動在置地廣場中庭舉辦，中環多處都有防暴警員戒備，包括港鐵站的出入口，以防有人衝擊。

在下午1時前，警員在遮打街及畢打街截查多人，並將一名男子帶上警車。而活動期間，置地廣場中庭約近百聚集，並多次唱起《願榮光歸香港》。

多名集會人士隨後舉起「Corona」啤酒，「慶祝」有警員確診武漢肺炎。（高仲明攝）

7.21事件中受傷的立法會議員林卓廷、多次加反修例活動的富商劉定成（劉公子）、社民連成員曾健成等人也有現身。

林卓廷在活動發言指，多個月來不明白警方為何能夠7.21事件中袖手旁觀，至今也只有7人被捕，當中更沒有任何主謀。他不滿，建制派就事件倒果為因，也質疑警方過去的執法尺龍，「原來佢（一哥鄧炳強）做警察係學成龍。」他已聯同7名在7.21受傷的人士，入稟高等法院，指基於警方在事件中疏忽及違反法定責任，向警務處索償

+ 20 + 19 + 18

活動進行期間，置地廣場派多逾10名保安在場維持秩序。一名外籍男子曾在場指罵其他的參與人士，被保安要求離開。

防暴警員及旗手一直在置地廣場的出入口把守，但沒有進入商場內。活動在下午約3時許結束，有人開啤酒及舉杯慶祝，指昨日獲得警員確診肺炎是好消息。眾人飲過啤酒後陸續散去，警員也在3時半左右全數離開。