【武漢肺炎・2.21】663名首批強制檢疫令入境人士期滿　無人確診

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港累計69人染病，昨日新確診的一人是警員，更參加同胞榮休飯局，有59人因此要接受檢疫。停在日本橫濱的鑽石公主號郵輪，增至66名港人感染，第二架包機將在今日下午起飛，至少120人會回港。由於日方處理失誤，18人被誤為與確診患者有緊密接觸，未能在起飛前登機，他們其後自行購買全日空航班返港。 今日沒有新增個案。一名在本周二（18日）出席西環明星酒家退休警歡送會的警員昨日確診，四名同場的警員今日出現相關徵狀，其中三人的檢測結果為陰性，另一人尚待結果。

2月22日【00:20】衞生署公布，自2月8日強制檢疫生效至今，首批663名人士已於今日（22日）凌晨零時完成14日的強制檢疫。他們在檢疫期間，並沒有出現任何感染2019冠狀病毒病確診個案。在檢疫期間，政府透過多項措施監測受檢疫人士有否遵從檢疫令，包括紀律部隊人員協助上門進行突擊檢查，以及政府資訊科技總監辦公室透過通訊軟件的實時地點分享功能和電子手帶確定受檢疫人士留在居所。

政府提供的支援包括衞生署衞生防護中心設立電話專線提供健康資訊及查詢，民政事務總署設立電話專線供有關人士查詢及轉介社會福利署按需要提供協助。



根據《若干到港人士強制檢疫規例》，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地逗留任何時間的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

衞生署共發出14,417檢疫令，其中13,694人在家居進行檢疫，絕大部分是港人。

【23:40】警方facebook：出現病徵的四名警員當中，三人的初步檢測結果呈陰性，一人正等候檢測結果。

【23:00】油塘居屋油美苑12座大廈中7座為紀律部隊部門宿舍，由政府產業署管理，包括有確診個案的潤美閣，住戶除了來自警隊外，有其他紀律部隊部門。據了解部分已經跟隨政府早前安排在家工作，與是否有確診個案無關。其中海關表示，已即時安排居住在同一幢大廈的海關人員在家工作14天。

機管局推出新一場紓緩措施，包括減租、降低或豁免收費等。（資料圖片／余俊亮攝）

引致「武漢肺炎」的新型冠狀病毒（橙的顆粒），經培植一日後，大量黏附在藍色的細胞表面。（港大醫學院提供圖片）

【21:00】新型冠狀病毒最新相片曝光。香港大學李嘉誠醫學院、電機電子工程系及電子顯微鏡硏究所合作，從新型冠狀病毒患者分離及培育的新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 電子顯微照片。病毒經過24小時培育之後，大量病毒 (經電腦掃描着色為橙色) 附於細胞表面 (經電腦掃描着色為藍色)，大約有300粒。

【20:34】機場管理局推出新一輪紓緩措施，包括減租、降低或豁免收費等，以協助業界減低業務營運上的壓力。新一輪紓緩措施將惠及不同的機場業務夥伴，包括機場零售及食肆商戶、航空公司、地勤服務公司，停機坪相關服務公司、以及航空後勤服務公司等。



機管局表示，由去年開始推行至今及新一輪的紓緩措施，加上租金調節與減免，總額約16億元。

【18:47】警隊內部今日流傳一名駐守香港仔分區的巡邏女警疑感染肺炎，據了解，該女警只是患普通流感。此女警並非衞生署公布需要接受檢測的四名警員之一。

【18:00】可換濾芯口罩面世 3月中量產至少200萬塊

化學專家鄺士山（K Kwong) 今日（21日）公布，成功研發可換濾芯的口罩「HK MASK」。口罩使用上「nanofiber 」，其過濾效果經過測試，較外科口罩更好。

口罩預期在3月中量產，月產量至少200萬個。惟售錢要稍後才能公布。

左起：張竹君醫生、劉家獻醫生交代最新疫情，並透露有59名警員需要送檢疫中心。（羅君豪攝）

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【16:53】張竹君稱，確診新型肺炎、現留醫北區醫院的的士司機， 駕駛紅色的士，他平日工作時間朝9晚5，他不記得曾接載客人到醫院診所，不過他曾於年初一、二（1月25日、26日）到落馬洲、深圳灣及港珠澳大橋載客，惟他不覺得乘客是病人。

【16:50】張竹君表示，油塘油美苑確診新型肺炎的北角警署警員，其太太、外母對新型肺炎化驗初步呈陰性。

【16:45】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，本港第11宗武漢肺炎確診病人，即海通國際投資部董事總經理37歲鄧晞已康復出院，累積有6人出院。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因應個案可能增多，今日確定正式請求警方協助，啟動重大事件調查及災難支援系統（MIIDSS），以超級電腦追蹤疫情。另外，2月18日參與退休晚宴的警員確診，當中飯局有59名接觸者，由於晚宴時間長及較多人， 該59人均要送去檢疫中心；其中4位有徵狀在醫院等待檢測，包括兩人在瑪麗醫院，另外各有一人在東區醫院、聯合醫院。

【15:28】綜合多個消息，至少兩名警員已入港島東聯網醫院，等候新型冠狀病毒測試。據警隊內部流傳消息，其中一人是香港仔分區的女警。

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【13:30】防暴警察在置地廣場多個門口戒備，旗手亦已到場。

【13:15】林卓廷指，多個月來不明白警方為何能夠在元朗7.21事件袖手旁觀，至今也只有7人被捕，當中更沒有任何主謀。他不滿建制派，也質疑警方的執法尺度，「原來佢（鄧炳強）做警察係學成龍。」

【13:00】有網民發起多區「和你lunch」。在中環多處都有防暴警員戒備，警員在遮打街截查多人，並將一名男子帶上警車。現時置地廣場中庭約有數十聚集，並唱起《願榮光歸香港》。立法會議員林卓廷及劉公子等人也有現身。

▼日本鑽石公主號港人情況▼

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【12:05】消息透露，衞生署與警方今日商討啟動「超級電腦」（MIIDSS），追蹤本港新型冠狀病毒肺炎的傳播鏈。據悉，由於目前社區染病個案增加，例如的士司機、涉及港珠澳大橋金巴的個案等，有關個案的染病關係或趨複雜，故需要以警方的超級電腦分析最新疫情趨向。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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【08:39】就網上有人號召今日（21日）及明日（22日）中午到基督教聯合醫院聚集，醫院管理局提醒市民，公立醫院已啟動緊急應變級別，全面禁止探訪。基於公眾衛生考慮，醫管局呼籲市民不應前往公立醫院聚集，以免引起散播傳染病的風險。

【07:45】截至周五（21日）上午7時45分，全國確診病例75102宗，累計死亡人數2239人，疑似病例4922宗，治癒病例18022宗；在重災區湖北，過去一日新增411宗確診個案，累計62442宗，多115人死亡，總數2144人，現仍有42056人留醫，其中重症及危重症合共近11000宗。

【06:00】中國國務委員兼外長王毅，2月20日在老撾出席中國與東盟關於新型肺炎冠狀病毒疫情的特別外長會。王毅表示，疫情令中國與東盟國家之間的經濟合作受到一定阻礙，但是完全可以克服和彌補，中國經濟擁有強勁動力和韌性，長期向好的大趨勢不會改變。

【05:45】世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月20日指出，2019冠狀病毒病（COVID-2019，俗稱武漢肺炎）尚未在全球廣泛傳播，但強調病毒隨時可在全球傳播。

【00:30】本港首度有警員初步確診新冠肺炎。據了解，該名48歲姓許警員駐守北角警署，月初調到東區第三梯隊防暴隊，他在本周一及二（17日及18日）休假，周二當日出現輕微發燒，但仍堅持出席一名沙展的榮休飯局，之後周三及周四（19日及20日）申請病假。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼