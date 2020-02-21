【武漢肺炎】物流署招標5700萬個口罩截標　一度拒透露入標數目

新型冠狀病毒疫情蔓延，全港口罩供應不足。政府物流署於1月31發出招標書，採購5,700萬個外科口罩，今日（21日）中午12時截標。《香港01》向物流署查詢接獲多少間供應商投標，預計何時會有投標結果等，物流署回覆表示，會努力加快整個審批的流程，使合約盡快批出，但「有關投標商的資料，恕未能提供。」 財經事務及庫務局晚上近午夜出稿，公布共接獲三份標書，其有披露其他資料。

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據該份標書，要求供應的口罩須具三層物料，不含乳膠及玻璃纖維。供應商並須提供獨立第三方的認可實驗室，證明口罩的BFE、PFE率不少於95%，壓力差不多於4.0mm，及合成血液穿透阻力為80mmHg。在顏面方面，標書列出可以是綠色、藍色、白色、粉紅色、紫色。

《香港01》向物流署查詢，就口罩招標，署方收到幾多間供應商投標，可否提供投標商名單，及料何時會有投標結果等，物流署表示，「在截標後，會努力加快整個審批的流程，使合約盡快批出。有關投標商的資料，恕未能提供。」

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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財經事務及庫務局晚上11時44分出稿，公布共接獲三份標書，物流署會加快整個審批的程序，盡快批出合約。