【武漢肺炎】民間自設口罩工廠　生產線最快3月投入運作

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市面口罩難求，全城瘋搶。民間各界人士醞釀自設工場「開源」，近日終聞樓梯響。多個本地生產線陸續投產，包括工聯會的口罩工場、由電影人牽頭的「口罩工廠」，前者主要免費派發予基層及長者，最快兩周後成事，後者則暫定向外發售，暫定每個1元，料下月初可於網上開賣。 其他正密鑼緊鼓籌備口罩生產線的亦包括商人王維基、科學園等。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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全球防護裝備短缺，本港亦陷入「口罩荒」，連日來不少市民排隊搶購。有人則另闢蹊徑，海外網購，但據報大量訂單遭取消，市民無奈需捱市面貴價口罩，亦有基層及長者，被迫足不出戶多天，甚至重用口罩。

一罩難求，有長者甚至需要以紙巾代替口罩。（資料圖片）

工聯會口罩產量 3月底可增至日產10萬個

工聯會今日(20日)「報喜」，表明已成功在大埔工業邨覓得場所，自設以懲教署生產線為藍本的口罩工廠，首階段會先以半自動生產線運作，料可月產10萬個口罩，未來兩周內將完成口罩品質檢測。3月下旬全自動機器抵港後，工場產量更可以幾何級數倍增，有望每日生產10萬個，現有的原材料亦足以生產半年供應量。

工聯會強調，生產口罩主要是「應急」及作公益慈善用途，將透過社區團體及工會，向有需要人士送贈，包括長者、長期病患者、基層及前線工友等，至於未來會否向外發售，或擴大供應予醫護及紀律部隊，則暫無定案。

打正旗號生產港產口罩、曾高調刊登招聘廣告「尋人」的「口罩工廠」亦準備就緒。據傳媒報道，與數位電影業同行斥資逾500萬元在屯門設置生產線的港人唐先生，本月初於印度成功以高價搶購生產機，隨後逐一落實原材料供應，並於本周試行投產，保守估計日產量逾7萬，計劃日後24小時運作，日產量可望超過10萬個口罩。

曾稱下月初公開發售 FB專頁疑停止運作

他預料，口罩通過檢測後，下月初可正式發售，屆時口罩定價最平1個1元，另外還有兩款選用阻隔力更強、成本較高的口罩，暫分別定價每個1.5元及2元，將透過網上銷售。不過，截至今日下午6時許，「口罩工廠」Facebook專頁無法顯示內容，疑停止運作。

綠芝園創辦人兼行政總裁譚嗣籇透露，本月初正式與科技園簽約，於大埔工業村、本身用作室內種植的八千尺地方讓出，作口罩生產之用。（資料圖片/受訪者提供）

口罩生產機3月底到港 料4月投產

室内生態耕種植場「Farm66綠芝園」早前也宣布，將大埔工業邨佔地8,000呎的廠房回撥予科學園，設立4條無塵區口罩生產線，料日產約10萬個口罩。公司創辦人兼行政總裁譚嗣籇表示，現時正進行裝修，以便將相關場地設計成「無塵空間」，料本月底可交貨，另生產機則料3月可運抵本港。他又指，科學園仍未敲定最終「中標者」，暫未知營運者誰屬，但他期望可無縫交接，令生產線盡快上馬，「希望可以趕得及喺3、4月最關鍵兩個月，可以投產。」

王維基早前曾親身飛往台灣訂製口罩生產機。(「HKTV Mall」FB專頁圖片)

港視創辦人王維基亦加入生產口罩行列。「HKTV mall 」Facebook專頁早前發帖指，主席王維基於農曆新年期間，曾經帶領同事前赴台灣，搜購所需物料，最終以20萬美金購入口罩生產機，至本月12日更成功購得口罩濾層。倘一切順利，目前擁有的原材料，將可生產100萬個口罩。不過口罩生產仍面臨不明朗因素，包括國外運送及實驗室認證問題等。

鄺士山（K Kwong）亦於社交平台透露，正研發「香港製造」的可重用口罩。（資料圖片/「K Kwong」FB專頁圖片）

港專家研發可重用口罩

香港大學化學系博士、前香港中文大學講師鄺士山（K Kwong）亦於社交平台透露，正研發「香港製造」的可重用口罩，當中包含可替換的濾芯設計，並獲社企「裳樂匯坊」支援，合作設計及生產，料會公開發售。據了解，鄺現時正申請專利，亦會將口罩設計圖於網上公開，更歡迎外界改良自製，他明天將召開記者會簡介進度。

港府早前公布成立「防疫抗疫基金」，昨日更進一步加碼至300億元，其中政府將預留15億元，支援本地口罩生產，資助期至今年底結束。每間廠房設立一條外科口罩生產線，可獲資助最高300萬港元，每多一條生產線則可額外獲200萬元，預計資助10間工廠。政府規定，每條生產缐每月至少需生產50萬個口罩，整個計劃資助上限為20條生產線。

政府又承諾向每條生產缐每月採購最多200萬個口罩，為期1年。假設20條生產線投入服務，預計一年最多可採購4.8億個口罩，政府又假設每個口罩銷售3元，預料一年開支為14.4億元。