【武漢肺炎】化學博士K Kwong研可換濾芯口罩　下月量產200萬塊

化學專家鄺士山（K Kwong）今日（21日）公布，成功研發可換濾芯的口罩「HK MASK」。口罩可以由使用者自行換上不同的濾芯，如袋裝紙巾、廚房紙等。而其團隊使用的Nanofiber ，其過濾效果經過測試可隔約90%的0.3微米的微細粒子，與外科口罩相若。口罩預期在3月中量產，月產量至少200萬個。雖然售錢要稍後才能公布，但預計每塊濾芯不超過2元。 至於政府的300億元抗疫基金，當中15億元給口罩生產商申請，但惟K Kwong斷言拒絕申請，直言「最憎開會」。

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，香港出現口罩難求的情況。化學專家鄺士山（K Kwong) 與Nanofiber項目總監蔡子樂召開記者會，公開可換濾芯的口罩「HK MASK」的詳情，並預料口罩能夠在3月中大量生產，每月至少生產200萬塊濾芯，每塊濾芯售價不會高於2元。

K Kwong指出，「HK Mask」是一個布套，只要放入濾芯放布套中間便可以使用，而鐵線用上女性用品技巧的鐵線，故多次水洗也不會變形。他稱，「HK MASK」可以任由使用者，加入如袋裝紙巾、廚房紙等，「其實紙巾一樣都隔到隔，兩層紙巾經測試隔到69%的0.3微米。」