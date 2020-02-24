【武漢肺炎】法庭停擺近月　法律界叫苦　有大律師收入大減9成

司法機構因應新型冠狀肺炎的疫情，自上月29日起把法庭的一般聆訊押後，只處理緊急及必要的案件。司法機構日前再宣佈，三月前的聆訊均會延期。面對法庭「停擺」近一個月，不少大律師及事務律師都近乎「手停口停」，工作大減。有法律界人士指，據悉有律師樓要求員工「清大假」，亦有大律師坦言，未能上庭的日子收入大減九成。

準備訴訟與上庭收入差距大



有大律師稱，法庭現時維持有限度運作，對處理樓契、商業合約一類的律師或大律師影響相對較小，主要受影響的是直接處理訴訟的同行。他坦言法庭尚未「復工」，該類的同行無法上庭代表客人，收入一定減少。

雖然他們可在此段時間，準備訴訟、處理文件等工作。惟該名大律師指，「睇文件」和上庭的收入有一定差距，以處理法援的案件為例，打官司每日收取數萬元，但「睇文件」只涉數千元。他又指，律師或會陪同客人和政府部門的代表開會，但現時非紀律部隊的部門都押後開會，收入也因此減少。

有同業減少工作

惟他亦笑言，在現時疫情下，有同行反而會減少工作，尤其是當值律師服務的案件。他坦言，在裁判法院做當值律師的案件收入不算多，不過卻會見識到各行各業，來自不同背景的人，他最近就遇過一名被告，該被告聲稱接觸了武漢人即覺得呼吸困難。

收入減靠儲蓄度日

主力處理刑事案的大律師陸偉雄坦言，受法庭停擺影響，近期的收入大減九成。他指猶幸自已有儲蓄，尚可渡過此難關，但年資較淺的大律師則較受影響。他指，有大律師事務所讓大律師延遲交租，或暫只交部份租金。但他指法庭停擺暫只是數星期，因此此類情況不多。

陸偉雄望法庭在可行的情況下，盡快恢復正常運作。他又建議在恢復正常運作後，法庭可在夜晚處理案件，或星期六日工作，以加快處理積壓的案件。

大律師陸偉雄建議法庭恢復正常運作後，在夜晚或星期六日開庭，以加快處理積壓的案件。

03年「沙士」期間 法庭仍正常運作

另一名法律界人士亦指，即使法庭於2003年「沙士」期間，也未有暫停正常運作，但現時法庭停擺已數星期，對行內影響很大，律師樓連向法庭存入文件也不行，加上司法機構在周未才公布下周的聆訊是否繼續延期，令他們更難作預算。

他透露有同行收入減半，以及有律師樓因應近期的情況，已要求員工「清大假」。

律師會認為不能忽略公眾需要

就近期法庭僅維持有限度運作，香港律師會指本月已兩度去信司法機構，並提出建議。律師會又指，認同香港各界把公眾健康和防疫工作視為頭號目標的做法，但認為其他公眾需要也不能因而受忽略，社會要從各種需要取得平衡。

司法機構回應指，於本周二(21日)與香港大律師公會和香港律師會的代表會面，討論有關聆訊一般延期的方案和建議，並指討論具成果及建設性。

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